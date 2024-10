Cher a kifutón: A 78 éves díva zárta a Victoria's Secret divatbemutatóját

Bertalan Adél

A 78 évesen még mindig aktív Cher zárta a neves fehérneműmárka 2024-es bemutatóját. Cher a Strong enough és a Believe című slágerrel lépett színpadra és el kell ismernünk, mindkét dal tökéletes választás volt. A nyugdíjaskorú énekesnő a fiatalokat is lepipálta produkciójával.