Galambos Lajos újra szerelmes: fiatal nő rabolta el a szívét

Galambos Lajos 2023. április 25-én vonult be a börtönbe, hogy megkezdje három év hat hónapos börtönbüntetését. 2024. július 1-jén teljes titokban kiszabadult a börtönből. Azóta nem mutatkozott a nyilvánosság előtt, most azonban a Tények kameráinak mesélt a magánéletéről.

Galambos Lajos újra szerelmes

Forrás: Bors

Galambos Lajos szívét egy nála fiatalabb nő rabolta el

Az utóbbi időben felmerültek a pletykák, miszerint szabadulása óta egyre jobb viszonyt ápol volt feleségével, Boglárkával, ám a zenész határozottan tagadta ezt. A Tények műsorában elárulta, hogy annak örül, hogy gyermekei anyjával egyre jobb a viszonya, de egyikük sem tervez közös jövőt a másikkal. Már csak azért sem, mert Lajcsi szíve jó ideje foglalt.

"Nagyon szép és jó lelki kapcsolatban élek

- utalt sejtelmesen arra, hogy a szíve foglalt. Kifejtette, hogy nála jóval fiatalabb barátnőjével nem újkeletű a kapcsolata, már a börtönbe vonulása előtt is ismerték egymást, a hölgy jóban-rosszban kitartott mellette. Lajcsi elmondta, hogy a gyerekei is ismerik választottját, idősebbik fia támogatja apját, ahogyan fogalmazott joga van neki is a boldogsághoz. A mulatós sztár szűkszavóan nyilatkozott szerelméről, foglalkozását, pontos életkorát nem árulta el, de az szemmel is látható, hogy kiegyensúlyozott a kapcsolatuk.

Lagzi Lajcsi titokban hagyta el a börtönt

A mulatós sztár 2023. április 25-én vonult börtönbe, akkor kezdte meg három év hat hónapos büntetését. Bár lelki- és egészségügyi állapotára hivatkozva Lagzi Lajcsi többször próbált felmentést kérni, 14 hónappal a börtönbe vonulása után szabadulhatott.