35 évvel szüleik meggyilkolása után Lyle és Erik Menendez nemsokára szabadulhat

Lyle és Erik Menendez, akik újra reflektorfénybe kerültek a Netflix „Monster: The Lyle and Erik Menendez Story” című sorozata miatt, jelenleg életfogytiglani börtönbüntetésüket töltik szüleik, Jose és Kitty Menendez meggyilkolásáért. Most azonban úgy tűnik, hogy a testvérek heteken belül szabadulhatnak.

Lyle és Erik Menendez

Forrás: TRIAL OF BROTHERS LYLE & ERIK MENENDEZ, PARRICIDES/men:CB1

Lyle és Erik Menendez heteken belül szabadulhat

A múlt héten az ügyészek azt javasolták, hogy a testvéreket újra bíróság elé kellene állítani. Los Angeles megyei kerületi ügyész, George Gascon kijelentette: „A törvény szerint az újraítélés indokolt. Holnap ezt fogom javasolni a bíróságnak.” Gascon szerint, ha a bíró elfogadja a javaslatot, a testvérek azonnal jogosultak lehetnek a feltételes szabadlábra helyezésre.

Most pedig felmerült, hogy a testvérek akár december 11-én kiszabadulhatnak a börtönből. A TMZ forrásai szerint a testvérek ügyvédjei december 11-én állnak majd a bíróság elé, amikor a bíró döntést hoz a testvérek több évtizedes fogva tartásának megszüntetéséről. Az információk szerint a tárgyalási dátumot egy szerdai megbeszélés során tűzték ki, amelyen a testvérek védőcsapata, az ügyészek és a kijelölt új bíró, Michael V. Jesic is részt vett.

A testvérek ismét a középpontba kerültek, amikor Ryan Murphy Monster című sorozata megjelent a Netflixen. A Monster: The Lyle and Erik Menendez Story című sorozat felelevenítette az 1989-es eseményeket, amikor Jose és Kitty Menendezt a fiaik lelőtték. A sorozat bemutatta a későbbi gyilkossági pereket is, amelyek során a testvéreket végül bűnösnek találták. A tárgyalások során Lyle és Erik azt vallották, hogy apjuk szexuálisan bántalmazta őket, féltették az életüket, ezért gyilkolták meg őt és édesanyjukat.