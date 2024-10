Hedy Lamarr: a szexi zseninek köszönhetjük a bluetooth technikát és az első filmes orgazmust

A szexi díva, aki megváltoztatta a világot

Annak ellenére, hogy Lamarr találmánya évekkel megelőzte korát, a technológiai világ nem ismerte el érdemeit életében. Színésznőként szerzett hírneve gyakran elhomályosította briliáns elméjét, és sokan csak „a világ legszebb nőjeként” tekintettek rá. Csak élete későbbi szakaszában kapta meg az őt megillető elismerést.1997-ben, több évtizeddel azután, hogy feltalálta a frekvenciaugrás technológiáját, az Electronic Frontier Foundation elismerte Hedy Lamarr és George Antheil találmányát. Lamarr így posztumusz vált technológiai úttörővé, akinek hozzájárulása a vezeték nélküli kommunikáció világához ma is meghatározó.

Hedy Lamarr nemcsak gyönyörű és tehetséges színésznő volt, hanem egy rendkívül okos és innovatív feltaláló is, akinek munkája a modern kommunikáció alapjait fektette le. Filmes karrierje és az orgazmus ábrázolása a Extase -ban egy új korszakot hozott a filmvilágba, míg technológiai találmánya a modern világ egyik kulcselemévé vált. Lamarr öröksége tehát nemcsak a filmvásznon, hanem a technológiai fejlődésben is él tovább, bizonyítva, hogy a szépség és az intelligencia együtt is ragyoghat.

