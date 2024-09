Hollywoodi dívák, akik fiatalabb férfit cserkésztek be: 35 év a legnagyobb korkülönbség

Anélkül, hogy bárkit meg akarnánk sérteni, van abban valami furcsa, amikor egy férfi 20-30-40-50 stb. évesen is a huszonéves lányokra bukik. Persze, melyik férfinak ne tetszenének a friss, ropogós hölgyek, de mégis, mi közös lehet egy 60 éves férfiban és egy 25 éves nőben? Ezt nem most fogjuk megfejteni, ahogy azt sem, hogy mit láthat egy 50 éves nő egy 30 éves férfiban. Ami biztos, hogy ritkábban ugyan, de a hollywoodi sztárok között is előfordul, hogy a párkapcsolatban az életkor mérlege a hölgy oldalára billen.

Forrás: NurPhoto via AFP

Lássuk azokat a sztárpárokat, akiknél az idősebb nő-fiatalabb férfi felállás kiválóan működik

A korkülönbség nem mindig nagy, de nem is ez a lényeg. Egy olyan világban, ahol folyamatosan a fiatalságot hajszolják, és a nőknek amiatt kell aggódniuk, hogy fiatalabbra cseréli őket, már néhány év a hölgy javára is üdítően hat.

Van Hunt és Halle Berry

Forrás: AFP

Az énekes-dalszerző 2020-ban kezdett randevúzni az Oscar-díjas színésznővel, és kapcsolatuk azóta is erős. Kettejük között ugyan csak 3 év a korkülönbség a színésznő javára, de nem ez a lényeg...

Russell Thomas és Kim Cattrall

Forrás: Northfoto

Kim Cattrall szerelme nem híres, viszont 14 évvel fiatalabb a színésznőnél. A pár 2016-ban kezdett randizni. Cattrall 2023-ban egy interjúban azt mondta, hogy „szexualitása későn virágzó volt”, és csak a 40-es éveiben vált igazán önmagává, mielőtt találkozott volna Thomasszal.

Benji Madden és Cameron Diaz

Benji Madden és Cameron Diaz

Forrás: NORTHFOTO/PAPARAZZI

A zenész és a színésznő között 7 év a korkülönbség, s bár ritkán látni őket együtt, 9 éve alkotnak egy párt. Két gyerekük van, Raddix Chloe Wildflower Madden és Cardinal Madden.

Sandro Kopp és Tilda Swinton

Sandro Kopp és Tilda Swinton

Forrás: APA-PictureDesk via AFP/US filmmaker

Sandro Kopp művész 18 évvel fiatalabb Tilda Swintonnál, akivel 2004-ben, 26 évesen ismerkedett meg. Kopp Swinton két korábbi kapcsolatából származó gyermekének mostohaapja.

Cole Tucker és Vanessa Hudgens

Cole Tucker és Vanessa Hudgens

Forrás: NurPhoto via AFP/Image Press Agency/NurPhoto

Az MLB-sztár Cole Tucker nyolc évvel fiatalabb feleségénél, Vanessa Hudgensnél, akit két év randevúzás után, 2023 decemberében vett feleségül. A pár idén várja első gyermekét.

Blake Shelton és Gwen Stefani