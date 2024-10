Lauren Pisciotta aki 2021 és 2022 között dolgozott a Yeezy alapítójával, azt állította, hogy Kanye West „szexuális mániái” közé tartozott az, hogy azok édesanyjával lépjen kapcsolatba, akikkel randevúzott. Hivatkozott egy állítólagos, 2022. szeptember 28-i üzenetváltásra, amely West és felesége, Bianca között zajlott, amelyben West azt írta: „Le akarok feküdni az anyáddal. Mielőtt elmegy.”

Állítólag Kanye West le akart feküdni Bianca Censori édesanyjával

Forrás: GC Images

Megszólalt Bianca Censori édesanyja: reagált arra az állításra, miszerint Kanye West vele akart lefeküdni

Pisciotta azt állította, hogy a rapper küldött neki egy képernyőfotót az üzenetről, és megkérdezte: „Hozzátegyem, hogy azt akarom, hogy nézd, ahogy lefekszem az anyáddal?” Bianca, aki az Egyesült Államokban dolgozott vízummal, állítólag úgy válaszolt a Grammy-díjas művésznek, ahogyan azt West „megkövetelte tőle”, hogy megőrizhesse munkáját mellette.

"(Alexandra) házas. Lefekszem valakivel a hétvégén, és elmondom neked, amikor legközelebb bennem vagy" – állítólag így válaszolt Bianca Westnek, a kereset szerint.

Amikor a Daily Mail hétfőn Melbourne Ivanhoe külvárosában utolérte Alexandrát, miközben ügyeket intézett, azt mondta az újságnak, hogy „nem kíván részt venni a legújabb állításokban” Westtel kapcsolatban és arra kérte a sajtó munkatársait, hogy tartsák tiszteletben a magánéletét.

A kereset más részeiben Pisciotta azt is állította, hogy West egy „azonosítatlan drogot” kevert az italába, és szexuálisan zaklatta egy megbeszélés során, ahol Sean „Diddy” Combs is jelen volt Santa Monicában, Kaliforniában. Az egykori Yeezy-alkalmazott azt állította, hogy miután West italt rendelt neki, hamarosan „zavarttá” vált, és „kevésbé volt ura testének és beszédének.” Másnap Pisciotta elmondása szerint „hatalmas szégyenérzettel” ébredt, bár nem tudta pontosan, mi történt az előző este. A keresetben Pisciotta azt állította, hogy West később azt mondta neki, hogy „valamennyire összejöttünk.” Azt is állította, hogy a rapper akkor házas volt, bár a kereset nem nevezte meg a feleséget. (West 2014 májusától 2022 novemberéig volt házas Kim Kardashiannal, és 2022 decemberében vette el Biancát.)