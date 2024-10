Meghan Markle hamarosan dobni fogja Harry herceget - A királyi szakértők szerint egyértelműek a jelek

Egy királyi szakértő szerint, ha ránézünk Meghan Markle múltjára, akkor azt láthatjuk, hogy sorra szakadtak meg a baráti kapcsolatai, és akik egykor mellette álltak, már nincsenek vele. Úgy véli, hogy a hercegné által „dobottak" sora nemsokára Harry herceggel folytatódhat. Addig azonban még biztos kitart mellette, ameddig szüksége van rá.

Meghan Markle Harry hercegtől is megválhat

Meghan Markle sok barátja után Harry herceget is dobhatja

A 43 éves Meghan Markle élete során több alkalommal döntött úgy, hogy elvágja a kapcsolatot közeli ismerőseivel, például barátjával, Jessica Mulroney-vel, de olyan ikonikus kapcsolatai is megszakadtak, mint a teniszcsillag Serena Williamshez, vagy Sophie Trudeau tévés műsorvezetőhöz fűződő barátsága, hogy Beckhamékről már ne is beszéljünk. Egy királyi életrajzíró és történész, Hugo Vickers szerint Meghan múltja és karaktere azt mutatja, hogy amikor már nem érzi szükségét egy kapcsolatnak, egyszerűen megszakítja azt – és Harry herceg is így járhat.

Az emberek általában a jellemük szerint cselekszenek

– fogalmazott Vickers. „Megannak ismétlődő szokása, hogy megszakítja kapcsolatait, amikor már nem érzi hasznosnak.”

A szakértő kiemeli, hogy Meghan először édesapját, majd az első férjét és később a királyi családot is kizárta életéből, és úgy véli, Harry herceg lehet a következő. „Lesz egy pont, amikor úgy érzi majd, hogy már nincs szüksége Harryre” – mondta Vickers. Szerinte Harry könnyen bűnbakká válhat Meghan szemében.

Vickers úgy gondolja, hogy Harry sikeresebb lenne, ha azokkal a projektekkel foglalkozna, amelyek igazán fontosak számára, mint az Invictus Games. Véleménye szerint Harry az Oprah-interjú, a Netflix-show és az életrajzi könyv, Spare révén „áldozattá” vált Meghan mellett, és már egyre gyakrabban panaszkodik az életéről. Vickers úgy véli, Meghan Harry bizonytalanságait használta ki, hogy együtt új területeket fedezzenek fel, de végül Harry önként vállalta ezt az utat.

Ezt az elméletet támasztja alá az is, hogy Meghan és Harry az utóbbi hónapokban több egyéni megjelenést is vállaltak. Harry például New Yorkban, Londonban és Dél-Afrikában vett részt egy jótékonysági körúton, míg Meghan önállóan lépett a vörös szőnyegre és találkozott fiatal lányokkal a Nemzetközi Lánygyermek Nap alkalmából.