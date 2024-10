Matthew McConaughey fia apja nyomdokaiba lép: a 16 éves Levi ebben a filmben debütál

Matthew McConaughey egy biztató vállveregetéssel és rövid beszélgetéssel próbálta megnyugtatni láthatóan ideges fiát a San Diego-i Mission Beachen. Levi épp egy húzódzkodós jelenetet készült felvenni, amikor híres édesapja néhány biztató szót intézett hozzá.

Matthew McConaughey fia apja nyomdokaiba lép

Forrás: WireImage

Matthew McConaughey fia apja nyomdokaiba lép

Az 54 éves színész nem vesz részt a produkcióban, de támogató szülőként jelent van, hogy mentorálja legidősebb fiát. Levi szereplését a "Way of the Warrior Kid" című filmben szeptember elején jelentették be. Egy mellékszerepet kapott, amelyben a feltörekvő színésznővel, Ava Torresszel játszik együtt, bár konkrét szerepeik a fiataloknak szóló történetben még nem teljesen tisztázottak. A főszereplők között Chris Pratt, Linda Cardellini és Jude Hill is szerepel. McConaughey korábban az Entertainment Tonightnak elmondta, hogy támogatná gyermekeit, ha az szórakoztatóipari karrierre vágynának.

Nézd, azt szeretném, ha azt csinálnák, amihez tehetségük van

mondta 2020-ban. „Amihez belső késztetésük van, és hajlandóak dolgozni, hogy jobbak legyenek benne. Bármi legyen is az, azt akarom, hogy azt csinálják.”

Ha ez az iparág része lesz, amelyben én is dolgozom? Bravo. Életem legcsodálatosabb embereit ebben az iparban ismertem meg, imádom, amit csinálok.

McConaughey és felesége, Camila Alves tavaly nagy visszhangot keltettek, amikor Levi 16. születésnapjára engedték neki, hogy saját Instagram-fiókot hozzon létre.

„Csak menj ki, élvezd. Légy tudatában a környezetednek. Légy önmagad. Tudd, mikor kell igent mondani, mikor nemet, és mikor talán Lásd meg a jót másokban, de tudd, hogy nem mindenki figyel mindig.”