Felismerhetetlen a világhírű színésző: lepukkantan cigizett Londonban - Fotó

Londonban forgatja Robin Wright thrillersorozatát. A színésznőt akkor kapták lencsevégre, amikor cigiszünetet tartott: a fotóknak biztosan nem örül, ugyanis nem éppen a legelőnyösebbek, szinte rá sem lehetett ismerni.

Robin Wright legkiemelkedőbb szerepe a Kártyavár sorozat Claire Underwoodja

Forrás: Northfoto

Robin Wright cigivel a szájában telefonálgatott

Az 58 éves Golden Globe-díjas Robin Wright The Girlfriend című filmet is rendezi és ő főszereplője is. A minap lesifotók készültek róla: a színésznő pulcsit és kifakult farmert, szemüveget és hátizsákot viselt, telefonon beszélgetett, cigizett, majd a földön oltotta el a csikket.

Odavan a készülő filmért

„Nagyon örülök, hogy ezt a finom pszichológai thrillert rendezhetem és játszhatok is benne. Cselekménydús és tele van meglepő fordulatokkal. A partnereim szupertehetségesek és a stáb is kiváló. Nagyon izgatott vagyok” - nyilatkozta.

Wright legkiemelkedőbb szerepe a Kártyavár sorozat Claire Underwoodja, amiért minden egyes évadban Emmy-díjra jelölték (egyszer meg is kapta), és amiért 3 Golden Globe-jelölést is begyűjtött (szintén egy győzelemmel).

Robin Sean Penn felesége volt

Wright a A pokol konyhája forgatásán ismerkedett meg Sean Penn-nel, akivel aztán 7 évig jártak együtt, született 2 gyermekük, majd mindezek után össze is házasodtak. Összesen 20 évig alkottak egy párt.