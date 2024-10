24 éves a Szívek szállodája sorozat: utánajártunk, mi lett a főszereplőkkel

2000. október 5-én debütált a Szívek szállodája (Gilmore Girls) című sorozat, amely gyorsan a nézők szívébe lopta magát az egyedülálló anya-lánya kapcsolatáról szóló történetével, szellemes párbeszédeivel és a kitalált kisváros, Stars Hollow varázslatos hangulatával. Bár az eredeti sorozat 2007-ben véget ért, 2016-ban egy négyrészes folytatással tért vissza a Netflixre Szívek szállodája: Egy év az életünkből címmel. Az első rész bemutatása óta eltelt közel negyed évszázad, a főszereplők karrierje és élete is sokat változott. Nézzük meg, hol tartanak ma a Szívek szállodája szereplői.

Szívek szállodája

Forrás: Warner Bros.

Szívek szállodája: Ez történt a szereplőkkel a sorozat után

Lauren Graham (Lorelai Gilmore)

Lauren Graham, aki a sorozat Lorelai-ját alakította, a Szívek szállodája után is sikeres karriert futott be. Az egyik legjelentősebb szerepe a Parenthood című sorozatban volt, amelyben Sarah Bravermant játszotta 2010 és 2015 között. Ezt követően kisebb szerepekben tűnt fel, valamint íróként is debütált. 2013-ban megjelent az első könyve, amely egy fiatal színésznő életét meséli el. Graham a folytatásban is visszatért Lorelai szerepéhez, és továbbra is aktív a szórakoztatóiparban, legutóbbi sorozatszerepe pedig a The Mighty Ducks: Game Changers című sorozatban volt.

Alexis Bledel (Rory Gilmore)

Alexis Bledel, aki Lorelai lánya, Rory Gilmore szerepében vált ismertté, a sorozat után több jelentős filmes és sorozatszerepet is kapott. Egyik legismertebb szerepe Lena volt a Négyen egy gatyában című filmekben. Az igazi áttörést azonban a The Handmaid's Tale (A szolgálólány meséje) című sorozat hozta számára, amelyért Emmy-díjat is kapott. Bledel visszatért Rory szerepéhez a 2016-os folytatásban, és azóta folyamatosan dolgozik. Magánéletében is jelentős változás történt: 2014-ben hozzáment Vincent Kartheiser színésszel, bár 2022-ben bejelentették válásukat



Scott Patterson (Luke Danes)

Scott Patterson, Luke, a kedves és kissé zsémbes kávézótulajdonos szerepében vált közönségkedvenccé. A Szívek szállodája után több sorozatban és filmben is feltűnt, de egyik szerepe sem volt olyan jelentős, mint Luke. Részt vett a Saw (Fűrész) filmsorozatban is, ahol FBI ügynököt alakított. Patterson emellett a zeneiparban is aktív: SmithRadio néven saját rockzenekara van, amely néhány albumot is kiadott. Luke karakteréhez a 2016-os folytatásban is visszatért, ahol továbbra is Lorelai partnereként láthattuk.