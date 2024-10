Ők a kilencvenes évek divatikonjai, akiknek stílusa ma is inspirálhat

A 90-es évek nem volt olyan régen, mai szemmel a fiatalok számára azonban az akkori legmenőbb trendek inkább a retró vonalat erősítik – ami nem mellesleg az idei szezon nagy slágere. A kilencvenes években több színésznő, énekesnő és szupermodell is a reflektorfénybe került kifinomult divatérzékének, szexi megjelenésének vagy épp filmes karakterének köszönhetően, a legtöbbjük pedig még ma is sokakat inspirál a stílusával. Az alábbi galériában elhoztuk számodra a kor legikonikusabb, legismertebb hölgyeit, akik tökéletesen ötvözték a kor divatos stíluselemeit. A legtöbb darab akár ma is megállná a helyét, ha utcán nem is, de egy csajos, bulizós estére tökéles lehet.

Kilencvenes évek legikonikusabb ruhái, amelyek beégtek a retinánkba: Divat és történelem

Cindy Crawford

Cindy egyik legemlékezetesebb és talán legszebb ruhája az a fehér Hervé Léger darab, amelyet az 1993-as Oscar-díjátadón viselt, Richard Gere oldalán. A ruha különlegessége, hogy a szupermodell lánya Kaia Gerber, aki nem csak a kifutón jár édesanyja nyomdokaiban, szintén ebben a ruhában jelent meg a Shell című új filmjén premierjén, a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon, amellyel megidézte édesanyja legendás stílusát. Nagy valószínűséggel a ruhát Kaia édesanyja szekrényéből emelte le, ahol az ikonikus darab 30 év után is tökéletes állapotban várta a pillanatot, hogy ismét elkápráztassa az embereket.

Cindy Crawford és Richard Gere az 1993-as Oscar-gálán

Diana hercegné

A „szívek hercegnője” júliusban töltötte volna be a 63. életévét. Diana hercegné divatérzéke legendás volt. Ikonikus összeállításai máig hatással vannak a nőkre, rengeteg darabja örökre bevonult a divattörténelembe, többek között az a bizonyos fekete ruha, amit az 1994-es Vanity Fair partin viselt. A kis fekete lassan három éve lapult a walesi hercegné gardróbjában, de amikor végre alkalmat talált rá, hogy felvegye, a szett örökre bevonult a divattörténetbe, mint a "bosszúruha". A ruha viselésével Károlynak szeretett volna visszavágni, ugyanis éppen az eseménnyel egy időben debütált az a dokumentumfilm a televízióban, amelyben a trónörökös felfedte botrányos viszonyát Kamillával. 1994 nyarán a brit ITV csatorna levetített egy dokumentumfilmet Charles: The Private Man, the Public Role (Károly: A magánember, a közszereplő) címmel, amelyben az akkor még walesi hercegi rangban lévő III. Károly a műsort vezető Jonathan Dimblebynek bevallotta, hogy hűtlen volt feleségéhez, Diana hercegnéhez, miután házasságuk (ahogy a herceg akkor fogalmazott) „menthetetlenül megromlott”.