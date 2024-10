Teri Garr kedden reggel hunyt el Los Angelesben, miután hosszú küzdelmet vívott a szklerózis multiplexszel. Lánya, a 30 éves Molly O'Neil és unokája, a 6 éves Tyryn gyászolja.

Teri Garr az Aranyoskámban Dustin Hoffman oldalán.

A vígjátékok legendás színésznője leginkább Az ifjú Frankensteinből és az Aranyoskám című filmekből lehet ismerős, utóbbiért Oscar-jelölést is kapott.

Teri Garr karrierje

Garr 1944. december 11-én született az ohiói Lakewoodban. Először Los Angelesbe, majd New Yorkba költözött, hogy színészként karriert építhessen. Karrierjét go-go táncosnőként kezdte, az 1960-as években Elvis Presley több projektjében is szerepelt.

Az első komolyabb szerepét 1968-ban kapta a Head című filmben kapta, mely a Monkees együttesről szólt, és amelyben Jack Nicholson íróként és producerként is közreműködött. Ezután láthattuk a Star Trekben, a The Sonny & Cher Comedy Hourban és a The New Dick Van Dyke Show-ban is.

Garr nagy áttörését az 1974-es Az ifjú Frankenstein című horrorvígjáték hozta meg. Ingát játszotta, Dr. Frankenstein asszisztensét. A filmben Gene Wilder, Peter Boyle, Marty Feldman és Cloris Leachman is szerepelt. Ugyanebben az évben a színésznő szerepelt Francis Ford Coppola Magánbeszélgetés című thrillerében. Ezt követte Steven Spielberg 1977-es Harmadik típusú találkozások című sci-fije.

Az 1980-as években Garr szerepet kapott Dustin Hoffman oldalán az Aranyoskám című szatirikus romantikus komédiában. Sandy Lester szerepében nyújtott alakítása hozta meg számára az első és egyetlen Oscar-jelölést.

„Büszke voltam" - írta Garr 2005-ös memoárjában. „Az akadémia nem csak tudta, hogy létezem, de azt is gondolták, hogy jó vagyok!”

Teri Garr sokáig titkolta, hogy beteg

Garr árulta el, hogy beteg, és már régóta szklerózis multiplexszel küzd.

„Tényleg nem gondoltam, hogy bármi okom lenne arra, hogy előálljak vele, és bármit is mondjak róla” - mondta akkoriban Larry King műsorában. „Azt hiszem, most az a jó hír, hogy sok jó gyógyszer létezik.”

A színésznő 2006-ban agyi aneurizmát szenvedett, ami miatt egy hétig kómában feküdt. Felépült, és rövid időre visszatért a színészethez, mielőtt 2011-ben visszavonult.