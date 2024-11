Dancing with the Stars: rájuk már nem kíváncsi a közönség, ez a páros távozott a versenyből

A Dancing with the Stars második élő show-jában Hosszú Katinka, PSG Ogli és Törőcsik Franciska kerültek a veszélyzónába. A zsűri Törőcsik Franciskát és párját, Baranya Dávidot mentette meg, a nézők tehát Katinka és PSG Ogli továbbjutásáról dönthettek.

Forrás: TV2

A közöség úgy határozott, hogy Katinkát és párját, Suti Andrást szereté a továbbiakban is látni, ők kapták a több szavazatot, így Ogliék búcsúztak a Dancing with the Starstól.

PSG Ogli büszke a Dancing with the Starsban nyújtott produkciójára

„Van egy kis csalódottság bennem nyilván, mivel kiestünk, de én a maximumot beleadtam, és ennél jobban én nem tudok táncolni. Büszke vagyok Zsuzsira, hogy ilyen táncokra meg tudott tanítani, meg egy picit magamra is, hogy sikerült ezt véghez vinnem" - mondta a műsor után PSG Ogli, akinek a produkcióját alább nézheted meg.