Dancing with the Stars: Tóth Gabiék produkcióját szétszedte a zsűri

Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence a Dancing with the Stars legkülönlegesebb táncosai, mert a való életben is együtt vannak. A hétvégén színpadra léptek a népszerű táncos showműsorban, rumbájuktól azonban a zsűri - különösen Szente Vajk - nem volt elragadtatva.

Papp Máté Bence, Tóth Gabi szerelme profi táncos, de a néptánc világából érkezett, ezért neki is különórákra volt szüksége a Dancing with the Stars indulása előtt. A páros rumbát táncolt elsőként, mindent beleadtak, de zsűrit - különösen Szente Vajkot - nem győzték meg. Szente Vajknak nem tetszett Tóth Gabiék rumbája.

Forrás: TV2 Szente Vajk szerint ez nem elég ehhez a műsorhoz Szente Vajk úgy gondolta, többet kellene adniuk annál, mint hogy ketten vannak a világ ellen, szerinte ez ebben a műsorban nem elég.

„El kell kezdeni teljesen más dolgokat csinálni, és azt érzem, hogy ehhez képest pusztán azt foglaltátok össze, amit eddig is láttunk a dologból, és talán inkább még több táncórára lenne szükség a társastáncok tekintetében" - mondta. Juronics Tamás is kritikus volt Gabiékkal, ő úgy fogalmazott, az énekesnőnek ideje lenne elengedni a bántott nő szerepét. A páros végül 20 pontot kapott az ítészektől, ez pedig nem volt elég a sima továbbjutáshoz. Veszélyzónába kerültek, de a közönség úgy határozott, hogy továbbra is látni akarja őket. A műsortól Kamarás Norbert és Sebesi Daniella búcsúztak. Tóth Gabi volt férje, Krausz Gábor a Dancing with whe Starsban találta meg a szerelmet a válásuk után: az előző évadban jött össze Mikes Annával, és meg is nyerték a versenyt.