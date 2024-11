Harry hercegnek és Meghannak volt egy „féléves terve”, amely magában foglalta, hogy részmunkaidős királyi családtagként visszatérnek az Egyesült Királyságba, mivel a hercegné állítólag aggódott, hogy a közönség elveszíti irántuk az érdeklődést — legalábbis ezt állítja egy királyi szerző.

Harry herceg és Meghan „részmunkaidős királyi családtagok” akartak lenni

Forrás: AFP

Sussex hercege és hercegnéje 2020-ban döntött úgy, hogy nem szeretne a dolgozó királyi családtagok közé tartozni, és azzal a lendülettel el is költöztek Amerikába. Azóta folyamatos a viszályuk a „koronával”.

A viszály egyik oka az volt, hogy nem tudnák részmunkaidőben végezni királyi feladataikat, mivel a néhai Erzsébet királynő állítólag hajthatatlanul ragaszkodott a „félig bent, félig kint” megállapodáshoz a számukra; azonban azt remélték, hogy Károly király kevésbé szigorú álláspontot képvisel majd.

Tom Quinn királyi író az egyik brit lapnak azt nyilatkozta: „Meghan és Harry mindig is remélték, hogy Erzsébet királynő halála után, Károly király kevésbé szigorúan veszi majd, hogy mit jelent dolgozó királyi családtagnak lenni. Hat hónap az Egyesült Királyságban, majd hat hónap az Egyesült Államokban fellendítené a Sussex márkát, amely egyre kevésbé érdekes a dolgozó királyi szemszög nélkül”.

„Az amerikaiak sokkal jobban örültek volna, ha Harry nem adja fel a királyi szerepét — ez minden, amire valaha is kiképezték, és ez a legfontosabb dolog, ami érdekessé tette őt. Most, hogy ezt elvesztette, miért érdekelne bárkit is az Államokban — és Meghan utálja a gondolatot, hogy ez őt is lehúzza” — tette hozzá.

Állítólagos reményeik azonban egyelőre nem váltak valóra, mivel a sussexi hercegi pár és a királyi család kapcsolata még mindig fagyos, így a közeljövőben az esetleges visszatérés vagy kibékülés igen valószínűtlen.