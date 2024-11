Vilmos hercegről úgy tudni, nagyon édesszájú, kedvenc étele a csokis keksztorta, és ahogy ő, úgy Harry is rajong a ropogós sült csirkéért. Ahogy gyerekkorában, Vilmos most is imádja a pizzát, bár akkor legálisan - legalábbis a palotában - nem nagyon ehetett. Darren McGrady, az egykori királyi szakács elmondása szerint Vilmos egyszer meghamisította dadája jegyzetét, hogy a királyi konyhán pizzát készítsenek nekik. Sajnos ez nem jött össze. A dadus rájött, és Vilmos és Harry herceget végül sült csirkével kínálták meg. Azóta azonban Vilmos és felesége Katalin hercegné is szeret időről időre pizzát enni.