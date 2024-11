Döbbenetes megjegyzést tett a királyi család tagja Harry hercegről

Miután elhagyta az Egyesült Királyságot és új életet kezdett Kaliforniában, Harry herceg őszintén beszélt arról, hogy milyen nehéznek találta a monarchián belüli életet. Azóta csak néhány alkalommal találkozott újra a családjával királyi eseményeken. Ezek egyike volt a néhai Erzsébet királynő platina jubileuma alkalmából rendezett ünnepség 2022-ben, ahol Mike Tindall elég kemény és nyers megjegyzést tett a sussexi hercegre.

Mike Tindall keményen bírálta Harry herceg viselkedését

Forrás: Getty Images/WPA Pool

Mike Tindall nem fogta vissza magát, csípős megjegyzést tett Harry hercegre

Meghan Markle elkísérte Harry herceget az egykori uralkodóért tartott hálaadó istentiszteletre a Szent Pál-székesegyházba. A pár később a vezérőrnagyi hivatalban időzött néhány fiatalabb királyi családtaggal – köztük Zara és Mike Tindall lányaival. Ekkor ők még nem dolgozó királyi családtagként vettek részt az eseményeken. Miután rövid ideig feltűntek a hálaadó szertartáson, ahol Zara – Anna hercegnő lánya – és férje, Mike mellett álltak, a beszámolók szerint az egykori rögbijátékos egy erőteljes megjegyzést tett, miközben Harry hercegről és annak a Windsor-házzal szembeni viselkedéséről beszélt.

A megjegyzést állítólag a Palotában rendezett platinapartin hangzott el, ahol a jelentések szerint Mike Tindall a koncerten egy másik vendégnek azt mondta, hogy Harry herceg egy gazember.

Harry és Meghan nem vettek részt magán a koncerten, ahol Mike egy sorral Vilmos herceg és Katalin hercegné mögött ült – akikkel köztudottan jó kapcsolatot ápol, és akikkel együtt szerepeltek a podcastjében is. Korábban Harry herceg és Meghan Markle is különleges kapcsolatot ápoltak Mike és Zara Tindallal. De a barátság felbomlott, miután a hercegi pár elkezdett hollywoodi A-listás sztárokkal barátkozni.

Mike Tindall könyvében mesélt a királyi családdal való kapcsolatáról

A nemrégiben megjelent könyvében, amelyet Mike és podcast társai, James Haskell és Alex Payne közösen írtak Mike egy egész fejezetet szentelt annak, hogy eloszlassa a királyi családról szóló mítoszokat, és bemutassa, milyen is valójában belekerülni a királyi intézménybe, mint házastárs. Mike a késő elhunyt II. Erzsébet királynőt sokkal normálisabbnak írta le a zárt ajtók mögött, mint ahogy azt a nyilvánosság elképzelhetné, és azt is elmondta, hogy tapasztalatai szerint a Windsor-házba való házasságkötés meglehetősen könnyű volt számára, és teljes mértékben elfogadták a rokonai. "Hihetetlen, de a királyi családba való beházasodás elég könnyű volt számomra. Mindig kedvesek voltak velem, és én is mindig kedves voltam velük. Valójában ennyire egyszerű" – írta Mike.