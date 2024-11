Jennifer Lopez kínos kérdéssel szembesült: csapot-papot otthagyva távozott

Dedikálás közben szembesült Jennifer Lopez rajongóinak személyes jellegű kérdéseivel, többek között a közelmúltban lezárt kapcsolatáról Ben Affleckkel, de ezekből sikerült kibújnia. Történt azonban kellemetlenebb dolog is.

Jennifer Lopez és P. Diddy közel 20 éve szakítottak

Jennifer Lopez P. Diddy neve hallatán távozott

Jennifer Lopez nagyon dühös lett, amikor az egyik jelenlévő rákérdezett a P. Diddyvel való egykori kapcsolatára és a zenész ellen szóló súlyos vádakra. A kérdés hallatán J.Lo abbahagyta az autogramok osztását, majd azonnal elhagyta a helyszínt. A rajongók legnagyobb megdöbbenésére Lopez figyelmen kívül hagyta dedikálásra várakozókat, akik azt kiabálták, hogy ne menjen el, és kérték hogy jöjjön vissza, de hiába.

A Metropolitan Detention Centerben várja tárgyalását P. Diddy. Az 54 éves zenészt emberkereskedelemmel és zsarolással, valamint sorozatos szexuális zaklatással vádolják. A rapper elleni vádak súlyosak, a legutóbb pedig két új pert is indítottak ellene, amelykben azt állítják, hogy szexuálisan bántalmazott egy 10 és egy 17 éves fiút. Egy, a neve elhallgatását kérő partiszervező pedig nemrég elárulta, milyen beteges elvárásokat támasztott P. Diddy szexpartikon részt vevő nők számára.

20 éve vége a viharos kapcsolatnak

Jennifer Lopez és Diddy kapcsolata közel két évtizeddel ezelőtt véget ért, J.Lo korábban nyíltan beszélt a közös életükről, de egy ideje mélyen hallgat. Annak idején egy interjúban elárulta, hogy a rapper többször is megcsalta, ezért többször is szakítottak, majd újra és újra összejöttek, de akkor ez nem kapott nagy sajtóvisszhangot. „Nagyon viharos volt. A vége felé érzelmileg kimerítő volt” – mondta Lopez exéről, és hozzátette, a kapcsolatuk azért élt meg egyáltalán ennyi időt is, mert még fiatal volt és tudott újra és újra alkalmazkodni.