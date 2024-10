Hihetelen! Sallai Nóra magához tért, már erre is képes

Az egész országot megrázta Sallai Nóra balesete, kisfiának halálhíre pedig feldolgozhatatlan, még egy kívülálló számára is. A színésznő és gyermeke szeptember 27-én a kora esti órákban Alsónémedi egyik kereszteződésében szenvedtek súlyos autóbalesetet. Egy nagy sebességgel közlekedő autó beléjük rohant.

A friss hírek szerint Sallai Nóra magához tért.

Anya és fia egy szürke Opelben utaztak, és éppen egy mellékutcáról kanyarodtak ki. Nóra hiába próbálta elrántani a kormányt, amikor észrevette a kanyarodó járművet, az hatalmas erővel nekiütközött. A becsapódás következtében a színésznő autója felborult, ő és kisfia pedig a roncsba szorultak. Sallai Nóra gyermekét a helyszínen újra kellett éleszteni. A mentők válságos állapotban szállították kórházba mindkettőjüket - a kisfiú azóta elhunyt. A másik jármű utasai, egy 18 és egy 21 éves fiatal férfi könnyebben sérüléseket szereztek.

Sallai Nórát három hétig tartották mélyaltatásban, erre az idegsejtek és az agy védelme miatt volt szükség. Egy hete számoltunk be arról, hogy a színésznő állapota javul, most pedig arról ír több lap is, hogy végre magához tért. Bár még nem tud kommunikálni környezetével, már többet van ébren, mint amennyit alszik. Úgy tudni, a családja és a barátai továbbra is naponta látogatják. Jó hír, hogy Nóra minden végtagját tudja mozgatni. Jelenleg az orvosok sem tudják, milyen hosszú lesz a felépülés, de azzal is számolni kell, hogy fél évig el eltarthat. A színésznőre teház nehéz időszak vár, testileg és lelkileg is, ugynis még mindig nem tudja, hogy ötéves kisfia meghalt.