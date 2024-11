A Jóbarátok rendezője kitálalt: ezzel a sztárral volt szenvedés a forgatás, ugyanis nem volt vicces

A Jóbarátok több mint 20 évvel ezelőtt véget ért, mégis még nagyon sokan imádják a sorozatot. A hat főszereplő mindig mosolyt tudott csalni az emberek arcára, és számos más híresség is csatlakozott hozzájuk egy-egy epizódszerepre, ám nem mindenkivel volt könnyű együtt dolgozni. A Jóbarátok rendezője elárulta, melyik ilyen sztárral volt számára szenvedés a közös munka, az illető ugyanis nem volt vicces.

A Jóbarátok alapcsapatának nem mindig volt könnyű dolga a vendégszereplőkkel

Forrás: Photo12 via AFP

Ezzel a sztárral nem szeretett együtt dolgozni a Jóbarátok rendezője

A Jóbarátok hat főszereplőjén kívül számos sztár tűnt még fel a sorozatban, köztük Julia Roberts, Reese Witherspoon, Brad Pitt és Bruce Willis is. Velük élvezet volt a közös munka, ám a Jóbarátok rendezője, James Burrows - aki a sorozat számos epizódján dolgozott - elárulta, hogy volt olyan sztár, akivel valóságos szenvedés volt a közös munka, ugyanis az illető nem volt vicces, ami kifejezetten nagy probléma egy szituációs komédia esetében. A problémás személy pedig nem más, mint Helen Baxendale. A most 54 éves brit színésznő Ross Geller sokadik szerelmét és feleségét alakította a sorozatban. 14 epizódban tűnt fel Emily Walthamként. Románcuk persze elég rövid életű volt, mivel Ross a londoni esküvőjükön az oltárnál az exbarátnője, Rachel nevét mondta ki, ez pedig gyorsan véget vetett a házasságuknak, és ezáltal a színésznővel való forgatás nehézségeinek is.

A Jóbarátok egyik szerelmi háromszöge: Rachel, Ross és Emily

Forrás: Collection ChristopheL via AFP/© Warner

„Kedves volt, de nem különösebben vicces. Schwimmernek így nem volt kivel rezonlánia. Olyan volt, mintha egy kézzel tapsolnánk" - mondta a rendező. „A szitkomokban és bármilyen romantikus vígjátékban a humor ugyanolyan fontos, mint a kémia. Rájöttünk, hogy Ross új barátnőjének ugyanolyan viccesnek kell lennie, mint Rachelnek" - tette hozzá a rendező.