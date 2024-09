30 éves a Jóbarátok: Ezeket tuti nem tudtad a sorozatról

David Crane és Marta Kauffman felejthetetlen sitcomja, a Jóbarátok a kilencvenes évek televíziózásának egyik mérföldköve volt. Az NBC tíz évadot megért – eredetileg 1994 és 2004 között sugárzott – sorozata parádés humora és felejthetetlen karakterei miatt ma is széles rajongói bázissal rendelkezik. A hat eltérő hátterű és személyiségű főszereplőt alakító színészből pedig Hollywood legnagyobb sztárjai lettek a Jóbarátok című sorozatnak köszönhetően.

1. A Jóbarátok örök poéngyárosa

Matthew Perry humoros alakításával legendássá tette Chandler karakterét

Matthew Perry tavaly októberi tragikus halála nagy veszteség, ám humoros alakításával legendássá tette Chandler karakterét. De tudtad, hogy a legtöbb poénját ő maga találta ki? A Jóbarátok-beli aranyköpéseit mai napig szállóigeként idézzük: „Az első randi nekem általában pánik, szorongás, és közben izzadok, mint a ló.”

2. Más címen futott volna

A sorozat eredeti címe állítólag az lett volna, hogy Insomnia Cafe, de olyan címek is felmerültek, mint Friends Like Us (Barátok mint mi) vagy Six of One (Hatan együtt). Szerencsére végül nyert a Friends.

3. Bruce Willis ingyen is eljátszotta

Bruce Willis is feltűnt, aki néhány epizód erejéig játszotta Rachel barátját

A Jóbarátok tíz évada során a feltörekvő színészektől kezdve a már akkor is neves sztárokig rengeteg vendégszereplő megfordult a sorozatban. George Clooney és Julia Roberts mellett Bruce Willis is feltűnt, aki néhány epizód erejéig játszotta Rachel barátját, Pault.

A legenda szerint a Chandlert játszó Matthew Perry és Willis kötöttek egy fogadást a Bérgyilkos a szomszédom forgatásán: előbbi úgy gondolta, hogy a film megszerzi az első helyet a bevételi listán, kollégájának azonban nem volt ennyi bizodalma a produkcióban. A mozi végül több hétig tanyázott az élen, így a vesztes Willis „kénytelen volt" bevállalni Paul szerepét. Willis a gázsiját jótékony célra ajánlotta fel.

4. A nagy fehér kutya

A többször is felbukkanó, guruló nagy fehér kutya szobor, amit a sorozat története szerint Joey Az életünk napjaiért kapott fizetéséből vásárolt, valójában Jennifer Anistoné volt. A bájos színésznő egy barátjától kapta, hogy szerencsét hozzon a Jóbarátok forgatásának első napján.