Kaley Cuoco három órára elájult, miután kipróbált egy saját kutyájának szánt termékét

A színésznő, aki nemrég nyíltan beszélt arról, hogy új otthont kellett keresnie szeretett kutyájának, 2023-ban alapította háziállatokra specializálódott kozmetikai cégét. Kaley Cuoco a márka egyik népszerű termékét saját magán is kipróbálta, de miután bevette, három órára elájult tőle.

Kaley Cuoco színésznő önmagán tesztelte kisállatoknak szánt termékét.

Forrás: Getty Images/Variety

Kaley Cuoco önmagán tesztelte kisállatoknak szánt termékét

A színésznő saját termékcsaládjának egyik terméke a Calm the Eff Down nevet viseli, amelyről a weboldalon így írnak: „egy napi étrend kiegészítő, amely segít a kiegyensúlyozott idegrendszer támogatásában”. Ez a cég egyik legnépszerűbb terméke, amelyet az emberek azért vásárolnak, mert a kutyájuk túlságosan hiperaktív. A Jimmy Fallonnal folytatott beszélgetés során Kaley Cuoco bevallotta, hogy bevette a kisállatok számára készült folyékony kiegészítőt, azért hogy biztos lehessen benne, hogy az nem mérgező, és hogy emberek számára is biztonságos. Azonban miután bevette, három órára elájult tőle. Tehát a termék működik, de Kaley Cuoco hangsúlyozta, hogy használatát embereknek nem ajánlják.

„Ez egy teljesen természetes készítmény, én bevettem, kipróbáltam magamon, és tényleg megnyugodtam. Nagyszerű volt. Ki voltam ütve” - viccelődött.

A veterináriusok által jóváhagyott termék teljesen természetes összetevőkből készült, és segít a kutyáknak megbirkózni például a tűzijáték miatti félelemmel, autós utazás kényelmetlenségével, állatorvosi látogatás miatti stresszel, repülős utazással. A színésznő azt is elárulta, hogy a cége felvett egy valódi kutyát „Chief Treat Officer” pozícióba. Elmondta, hogy a kutya neve Hoagie: „Egyszerűen logikus volt. Ha van egy kutyás cégem, szükségem van egy kutyára, aki megmondja, jó-e a termék vagy sem” — magyarázta a színésznő.

