A stílusszakértő szerint oka van annak, hogy Meghan Markle imád vörösben megjelenni

Meghan Markle megjelenése mindig kifogástalan. Szeret a barna mindenféle árnyalatában megjelenni, ám amikor a csillogás és a feltűnés a cél, ahogy a kiegészítőiben, úgy a ruhaválasztásaiban is egyértelműen a vörös szín dominál, azon belül is a skarlátvörös, nem véletlenül. Ez a szín jelentéstartalmat is hordoz, amit talán az egykori színésznő is közvetíteni szeretne.

Amikor a csillogás és a feltűnés a cél, Meghan Markle a skarlátvöröset választja

Forrás: Getty Images via AFP/2024 Getty Images

A stílusszakértő szerint megvan az oka, amiért Meghan Markle rajong a skarlátvörösért

Kate Jones, a House of Colour stylistja a MailOnline-nak elmondta: „A vörös szín hagyományosan a hatalmat, a bőséget, a szenvedélyt és a szerelmet jelképezi. Merész és izgalmas, különösen, ha tetőtől talpig viselik. Azt üzeni a közönségnek, hogy aki viseli, egy magabiztos személy, aki nem fél attól, hogy észreveszik. Meghan azért is vonzódhat ehhez a színhez, mert erőt és bátorságot képvisel, és úgy vélem, hogy a színválasztásával is ezt szeretné sugározni”.

A szakértő szerint a vörös szín minden bőrtónushoz illik, mégis sokan túl félénkek ahhoz, hogy viseljék. Úgy gondolja, hogy függetlenül attól, hogy Meghan megvizsgálta-e a saját bőrtónusát, vagy sem, valószínűleg azt tanácsolták neki, hogy viselje, mert ez a szín illik hozzá.

„Pirosban pompásan néz ki, megvilágítja a bőrét, segíti annak csillogását és ragyogását” — magyarázta el Kate.