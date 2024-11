„Teljesen megnyitottad a szívemet” – írta Olivia Munn az Instagramon Malcolmról. A bejegyzésben egy tükörszelfi látható, amelyen Munn fehér köntöst és stílusos szemüveget visel, miközben kisfia a márványpulton ül. „Ma 3 éves a varázslatos Malc” – írta Munn a kép alá, amelyből kiderült, hogy a fotó korábban, a színésznő számára egy igen nehéz és fájdalmas időszakban készült.

Olivia Munn és John Mulaney kisfia három éves lett

Olivia Munn megküzdött a rákkal

A színésznőnél kétoldali mellrákot diagnosztizáltak és azóta más kezelések mellett kettős masztektómián és rekonstrukción is átesett. Munnon ezután részleges méheltávolítást végeztek, de előtte petesejtleszívást is végrehajtottak nála. A mellrákot legyőző színésznő betegségét élete legnagyobb küzdelmének tartja, amely időszakban sok erőt is vigaszt merített kisfiától. Munn a nemrég közzétett fotó mellé az alábbi sorokat írta: „Ez a kép tavaly készült, éppen akkor, amikor megtudtam, hogy mellrákom van. Mégis kedves emlékként őrzöm ezt az időszakot, mindez ennek a kisfiúnak köszönhető.” Majd hozzátette:

„Erősebbé és gyengédebbé tett olyan módokon, amiket sosem gondoltam volna. Boldog születésnapot, édes fiam. Teljesen megnyitottad a szívemet.”

Malcolmnak van egy húga, Méi June Mulaney, aki béranya segítségével jött világra, mindössze két hónappal azután, hogy Olivia Munn és John Mulaney egy meghitt ceremónián összeházasodtak. Malcolm először 2021 decemberében jelent meg az Instagramon, amikor büszke szülei megosztották első közös fotóikat vele szenteste. Munn 2023 áprilisában mesélt a People magazinnak arról, hogyan segített neki fia feldobni a hangulatát a mellrákkal folytatott harc közben. „Amikor vele vagyok, az az egyetlen idő, amikor az agyam nem a betegségemre gondol” – mondta. „Egyszerűen csak boldog vagyok vele. Ez sok mindent új megvilágításba helyez. Mert ha a testem megváltozik, én akkor is az anyukája vagyok. Ha hőhullámaim vannak, akkor is az anyukája vagyok. Ha elveszítem a hajamat, akkor is az anyukája vagyok. Számomra ez a legfontosabb. Itt lehetek mellette.”