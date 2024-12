Justin Baldoni olyan perre készül Blake Lively ellen, ami mindenkit sokkolni fog

Justin Baldoni, a Velünk véget ér című film szereplője és rendezője perbe fogja színésztársát, Blake Livelyt. Teszi ezt azután, hogy a színésznő december 20-án egy 80 oldalas keresetet nyújtott be ellene, amelyben súlyos vádakat fogalmazott meg.

Blake Lively és Justin Baldoni a Velünk véget ér című filmben

Forrás: Getty Images

Justin Baldoni sokkoló perre készül Blake Lively ellen

Miután befejeződött a Velünk véget ér című film forgatása, és elkezdődött a promotálása, Blake Lively rengeteg kritikát kapott azért, ahogy kommunikált a párkapcsolati erőszakot is bemutató drámáról, ugyanis ő inkább a film romantikus vonalára koncentrált. Ezek után a színésznő több korábbi interjúját is elővették, amelyekben - az internet népe szerint - kifogásolhatóan viselkedett. Blake Lively népszerűsége egyre csökkent, de a film is rengeteg kritikát kapott. December 20-án újabb fordulatot vett az ügy, ugyanis Blake Lively szexuális zaklatással vádolta meg színésztársát, Justin Baldonit - aki a film rendezője is volt - valamint azzal, hogy szándékosan próbálta a férfi tönkretenni a hírnevét különböző eszközökkel. Justin Baldoni reakciója nem marad el.

Ügyvédje, Bryan Freedman megosztotta védence azon szándékát, hogy több pert is indít Blake állításaira válaszul. „Nem fogok arról beszélni, hogy mikor vagy hány pert fogunk benyújtani, de

amikor benyújtjuk az első pert, az mindenkit sokkolni fog,

akit manipuláltak, hogy higgyen egy bizonyíthatóan hamis narratívában" - mondta Freedman. „Valódi bizonyítékokkal lesz alátámasztva, és a valós történetet fogja elmesélni. Több mint 30 éves gyakorlatom során még soha nem láttam ilyen szintű etikátlan magatartást, amelyet szándékosan a média manipulációjával táplálnak. (...) Álljanak készenlétben" - tette hozzá az ügyvéd. „Ez nem egy válasz- vagy ellenper - ez az igazság szándékos keresése" - tette hozzá egy másik nyilatkozatban. „Ez nem egy elszigetelt eset; ez egy visszatérő minta Hollywoodban és a mainstream médiában, ahol karriereket és hírneveket tesznek tönkre az ellenőrzés fenntartása érdekében". Végezetül kifejtette: „Az igazság nem csak napvilágra fog kerülni - le fogja rombolni azokat az illúziókat, amelyeket azok táplálnak, akik érinthetetlennek hiszik magukat."