Megszólalt az újságíró, akivel Blake Lively egy korábbi interjújában bunkón viselkedett

Blake Lively meglehetősen kínos pillanatokat okozott Kjersti Flaa norvég újságírónak egy 2016-os interjú során, ahol pimaszul reagált egy kérdésére. A nyolc évvel ezelőtti interjú ismét reflektorfénybe került a Velünk véget ér (It Ends With Us) mozikba kerülése kapcsán.

Blake Lively meglehetősen bunkón viselkedett egy újságíróval

Forrás: WireImage

Blake Lively bunkón viselkedett az újságíróval: ezt gondolja a nő a történtekről

Az eset újra előkerült, amikor Lively legutóbbi filmje, az It Ends With Us kapcsán néhány rajongó kifogásolta az interjúk során tanúsított hozzáállását. Sokan úgy vélik, hogy Lively nem foglalkozik megfelelően a film központi témájával, a családon belüli erőszakkal. Ezzel egyidőben Kjersti Flaa feltöltötte egy régi, 2016-ban készült interjúját a YouTube csatornájára, melyben Lively-t és Parker Poseyt kérdezte Woody Allen Café Society című filmjéről. A videót „Az interjú Blake Livelyvel, ami miatt majdnem felmondtam” címmel tette közzé. Sok néző bírálta Lively viselkedését, különösen azt, ahogyan Flaa testéről tett megjegyzéseket, miután az újságíró gratulált a színésznőnek a terhességéhez. Flaa elárulta, hogy Lively viselkedése annyira megrázta, hogy majdnem feladta újságírói karrierjét. Azonban egy másik híresség váratlan támogatása segített neki újra önmagára találni.

„Őszintén szólva, eltartott egy ideig, mire túl tudtam lépni rajta”

– vallotta be.

„Egy ideig hatással volt rám, és ideges voltam, amikor mások hírességekkel kellett leülnöm beszélgetni azután.”

Flaa elmondta, hogy hosszú ideig magát hibáztatta a történtekért, úgy érezte, hogy ő mondott vagy tett valami rosszat. Ezért is várt ilyen sokáig, hogy nyilvánosságra hozza az interjút. Az újságíró továbbá felfedte, hogy Kristen Stewart volt az a híresség, aki segített neki átlendülni ezen a nehéz időszakon.

„Kristen Stewart volt az, akit közvetlenül azután az interjú után kérdeztem meg. Ő mentette meg a napomat” – mesélte Flaa. „Nagyon féltem leülni vele beszélgetni, mert éppen átéltem azt, amit átéltem, de ő annyira kedvesen bánt velem. Örökké hálás leszek neki ezért.”