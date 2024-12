Így tündökölt karácsonykor Diana hercegné gyerekkori otthona, az Althorp-birtok

Charles Spencer megosztotta a világgal, milyen ünnepi volt a hangulat az Althorp-birtokon. Egy lenyűgöző fotót posztolt az Instagram-oldalán a kastélyról, amely Diana hercegné gyerekkori otthona is volt.

Charles Spencer osztott meg fotót Diana hercegné gyerekkori otthonáról

Forrás: AFP

Ilyen volt karácsonykor Diana hercegné gyerekkori otthona

„Kicsit ködös karácsonyi reggel az Althorp-háznál, de mindenkinek a legboldogabb karácsonyt kívánom!” – írta a gróf a kép mellé. Az idei ünnep más volt Charles Spencer számára, mint a többi, ugyanis magányosan töltötte a karácsonyt az Althorp-birtokon, amely Diana hercegné gyerekkori otthona is volt. Ez volt az első karácsonya 14 éves házasságának lezárása után.

Az Althorp-birtok, amely egykor Diana hercegné biztonságos menedéke volt, most Charles Spencer számára is fontos szimbolikus szerepet tölt be. Az Instagram-bejegyzésekből kiderül, hogy a gróf számára ez az ünnep nemcsak a családi hagyományokról, hanem a megújulásról is szólt. Az arisztokrata képes volt a gyászon és a változásokon túplépni, miközben hű maradt a Spencer-család örökségéhez.