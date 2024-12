Károly király szakított a hagyományokkal: különleges helyszínen vette fel karácsonyi beszédét

Károly király idén karácsonykor szakított a korábbi hagyományokkal, és a londoni Fitzrovia Chapelben rögzítette ünnepi beszédét. Az egykori kórház kápolnája különleges jelentőséggel bír: egy olyan hely, amelyet a betegek és az egészségügyi dolgozók lelki megnyugvásra használtak. A választás szimbolikája egyértelmű: a helyszínválasztás a közösségi támogatás erejére hívja fel a figyelmet.

Egy, a királyi családhoz közel álló informátor kifejtette, hogy a kápolna „nem felekezeti”, ami különösen fontos a király számára. „Annak ellenére, hogy ez egy karácsonyi beszéd, Őfelsége szeretne elérni mindenféle vallású emberhez, és azokhoz is, akik nem vallásosak.”

Károly királynak különösen fontos a vallásközi párbeszéd erősítse, szeretné a közösségeket közelebb hozni egymáshoz.

A Fitzrovia Chapel bizánci ihletésű kialakítása és arany mozaikmennyezete lenyűgözte az uralkodót. „A királyt teljesen elvarázsolta a hely szépsége és történelme” – írta a lap.

Az idei karácsonyi beszéd különösen személyes hangvételű lesz, hiszen Károly királyt és Katalin hercegnét is rákkal diagnosztizálták. Vilmos herceg korábban azt mondta, a mögöttük álló hónapok „brutálisak” voltak. Károly király betegséségől nem tudni pontosat, mindössze annyita, hogy a kezelése folyamatban van, és várhatóan a következő évben is szükség lesz rá. „A kezelése pozitív irányba halad, és a kezelés a jövő évben is folytatódik” – közölték palotai források.