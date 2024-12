Párizs ostroma után újabb támadásra készül Gerard Butler

Óriási érdeklődés övezi a Párizs ostroma című sorozatot, aminek egyik producere Gerard Butler volt. A francia-angol-amerikai sorozat december 2. óta már a magyar közönség számára is elérhető a Direct One kínálatában.

Két új filmmel is készül Gerard Butler

Az imdb.com információi szerint az 55 éves akciósztár két új filmmel is készül, mindkettő a nagy sikerű Támadás a Fehér Ház ellen-univerzumhoz készül.

De vajon Washington, London és Párizs után hol folytatódnak Mike Banning kalandjai? Nos, ez egyelőre rejtély, de azt már tudni lehet, hogy Gerard Butler – ahogy a Párizs ostroma esetében is – producerként is részt venne a projektben.

Úgy tűnik, Butler újabb trilógiában gondolkodik, legalábbis erre utal, hogy már Has Fallen 5 munkacímen az ötödik epizódot is bejelentette a színész képviselete, ami nem meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy az első három film hatalmas sikerrel futott, és több mint fél milliárd dollárt termelt világszerte.

Addig is, míg Mike Banning visszatér, nézhetjük a Párizs ostromát, aminek cselekménye szerint egy francia védelmi tisztnek és egy MI6-ügynöknek együtt kell dolgoznia egy terrortámadás után. A tét nagy, a hősök minden eddiginél nagyobb összeesküvésre gyanakszanak, ami rengeteg ember életébe kerülhet. Ráadásul egymásban sem bízhatnak, ugyanis szinte biztos, hogy valaki a saját köreikből támogatja, vagy épp irányítja a terrorcselekményeket — írja az Origo.