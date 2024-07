Az 54 éves Gerard Butler újra szerelmes: 25 évvel fiatalabb modellnek udvarol

Gerard Butlert a Sports Illustrated sztárjával, Penny Lane-nel látták összebújni, miközben Primrose Hillen sétáltak. A The Sun által megszerzett képeken a pár nagyon jókedvűnek tűnt. Később egy helyi kocsmába is beültek egy italra.

Gerard Butler újra szerelmes

Forrás: Northfoto

Penny-t idén a Sports Illustrated újoncának választották. A dús idomokkal rendelkező angol lánynak nincs oka arra, hogy takargassa magát: egy sor pikáns fotót osztott meg az Instagramján. Profilja szerint Penny 16 évesen kezdett el modellkedni, de mindig is küzdött azzal, hogy megőrizze alakját, így holisztikus egészségedzőnek tanult, hogy másoknak is tudjon segíteni. Amikor éppen nem modellkedik, Penny szívesen mozog a szabadban, és imádja az extrém sportokat, mint például az autóversenyzés. Színésznőként is próbálgatja a szárnyait, már voltak kisebb szerepei.

A 29 éves Penny Lane csavarta el Butler fejét

Forrás: Sports Illustrated Swimsuit Runway Show at 2024 Miami Swim Week/mpi04

Penny előtt Gerard Butler kilenc évig élt kapcsolatban Morgan Brown ingatlanbefektetővel és belsőépítészettel. Jó ideig titokban tartották kapcsolatukat, először 2014-ben látták őket együtt, amikor a rajongók kiszúrták őket egy tengerparti randin Malibuban. 2020-an szakítottak, de csak egy évvel később derült ki, hogy Butler ismét szingli.