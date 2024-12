Elhunyt A Gyűrűk Ura sztárja - Hosszú betegség után távozott

85 éves korában elhunyt a szeretett új-zélandi színész, David Weatherley. A veterán színész 1939-ben született Angliában, és hosszú betegség után csütörtökön hunyt el Aucklandben. Leghíresebb szerepét A Gyűrűk Ura-filmek első részében játszotta.

Elhunyt A Gyűrűk Ura sztárja

Forrás: Shutterstock

David Weatherley pályafutása során számos elismert produkcióban szerepelt, köztük A Gyűrűk Ura: A Gyűrű Szövetsége című filmben, valamint a Xena: Harcos hercegnőben. Halálának hírét a The New Zealand Herald gyászjelentése is megerősítette: „David a színház, a rádió, a film és a televízió közönségét egyaránt magával ragadta, és nemzetközi elismerést szerzett" - olvasható a közleményben. Weatherly az 50-es évek végén a kanadai hadseregben szolgált, majd 1961-ben Új-Zélandra költözve kezdte színészi karrierjét.

Az ünnepelt színész a közösségi színházban kezdte pályafutását, mielőtt a szinkronszínészi munka, majd a film és a televízió felé fordult. Közel ötven évig dolgozott a showbusinessben. Weatherley karrierje során a világ leghíresebb színészei mellett játszott, többek között Ian McKellen, Orlando Bloom, Viggo Mortensen és Lucy Lawless oldalán. Hosszú betegség után, 85 éves korában érte a halál.