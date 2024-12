Don Johnson összegyűlt mind a hat gyerekével egy különleges 75. születésnapi ünneplésre

A ünnepi képen Don Johnson és családja együtt mosolyogtak egy lépcsőn, amelyet karácsonyi díszek díszítettek. A születésnapi összejövetelen jelen volt Stella Banderas is, Melanie Griffith és Antonio Banderas lánya. Ez a gyönyörű pillanat nemcsak Don családja iránti szeretetét, hanem az egyedi kapcsolatokat is bemutatta, amelyeket mindegyik gyerekével ápol.

Don Johnson 75. születésnapját családja körében, gyerekeivel közösn ünnepelt.

Forrás: Getty Images/Emma McIntyre

Don Johnson különleges pillanatot örökített meg

A színész gyermekei különböző kapcsolataiból születtek és a fotón szerepel örökbefogadott gyereke is. Don Johnson ezt írta a karácsonyi hangulatú szülinapi kép mellé: „A gyerekeim mindent jelentenek számomra!!! Boldog születésnapot nekem!!!!” Don exfelesége, Melanie Griffith nem tudta megállni, hogy ne ossza meg örömét a kommentek között, és így írt: „Milyen gyönyörű ez!!! A CSALÁD minden! Boldog születésnapot, Don.” Don legidősebb gyereke, Jesse Wayne Johnson is szerepelt a fényképen, valamint Jesse, akinek édesanyja Patti D’Arbanville színésznő. A családi sorrendben következő gyerek Don és Melanie Griffith lánya, Dakota Johnson, aki kétségtelenül a legismertebb Don gyerekei közül. Az ünneplésen jelen volt Stella Banderas is, Melanie és volt férje, Antonio Banderas lánya. Stella bár nem Don biológiai gyereke, mindig is szeretett és tisztelt tagja volt a a tágabb értelemben vett családnak.

A Miami Vice című sorozat egykori sztárjának három legfiatalabb gyereke Atherton Grace Johnson, Jasper Johnson és Deacon Johnson azok, akiket jelenlegi feleségével, Kelley Phlegerrel közösen neveltek. Kelley stabil alapot jelentett Don életében, amióta 1999-ben összeházasodtak. A pár szeretetteljes otthont épített, és három gyereküket Hollywood reflektorfényétől távol nevelték. Az eseményen ott volt még Alexander Bauer, akit Melanie Steven Bauerrel való házassága alatt szült. Don állítólag adoptálta Alexandert Melanie-val való házassága alatt, és a köztük lévő kapcsolat azóta is erős maradt. Don mindig őszintén beszélt arról, mennyit jelentenek számára a gyerekei. Legfiatalabb fia, Deacon születése után így nyilatkozott: "Imádom a gyerekeket, szóval ez több jó időt, több örömöt és szórakozást jelent. Ezúttal sem volt kevésbé izgalmas, mint az első alkalommal."