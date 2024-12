Rossz hírt közölt az Iron Maiden: ezt a bandatagot már nem láthatjuk velük a színpadon

Az Iron Maiden a hivatalos Twitter-oldalán osztotta meg Nicko McBrain nyilatkozatát, amelyben elmondta, hogy utoljára áll színpadra.

Az Iron Maiden dobosa, Nicko McBrain visszavonul

Forrás: Getty Images

Az Iron Maiden dobosa elbúcsúzott

„Hosszú vívódás után, szomorúan és egyben örömmel jelentem be, hogy elhatároztam, nem turnézom tovább. Ma, december 7-én, szombaton Sao Paulóban lesz az utolsó fellépésem az Iron Maidennel. Sok sikert kívánok a zenekarnak a továbblépéshez” – fogalmazott a 72 éves Nicko McBrain. A dobos hozzátette, hogy továbbra is az Iron Maiden családjának szerves része marad, és különféle projektekben részt fog venni velük. „Emellett számos személyes projektbe is belefogok, valamint meglévő vállalkozásaimra és tevékenységeimre koncentrálok” – tette közzé. „Mit mondhatnék? Az Iron Maidennel töltött 42 évnyi turnézás hihetetlen utazás volt! Hűséges rajongóimnak: ti tettétek mindezt érdemessé, és szeretlek benneteket! Hűséges feleségemnek, Rebeccának: végtelenül megkönnyítetted a dolgomat, szeretlek! Gyermekeimnek, Justinnak és Nicholasnak: köszönöm, hogy megértettétek a távolléteket, szeretlek benneteket! Barátaimnak, akik mindig ott voltak nekem: szeretlek titeket! Zenésztársaimnak: ti tettétek mindezt valóra vált álommá, és szeretlek benneteket! Nagy izgalommal és reménnyel tekintek a jövőbe! Hamarosan találkozunk, Isten áldjon meg mindnyájatokat, és természetesen: Up the Irons!” - búcsúzott a zenész.