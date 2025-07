A 81 éves Robert De Niro-t egy gyerekkoncerten kapták lencsevégre a 2 éves kislányával - Fotó!

Nem akadályozza meg Robert De Niro-t a kora abban, hogy ellássa apai feladatait. A 81 éves filmsztárról még 2023-ban derült ki, hogy 45 éves barátnőjétől Tiffany Chentől megszületett a hetedik gyermeke. A színész azóta elárulta azt is, hogy egy kislány büszke apukája lett, aki a Gia Virginia Chen-De Niro nevet viseli. Most pedig ledobta az igazi cukiságbombát De Niro, amikor lencsevégre kapták, hogy gyerekkoncertekre jár a már kétéves kislányával.

Robert De Niro elkísérte a kétéves kislányát Giát a kedvenc gyerekzenekarának koncertjére

Forrás: Getty Images North America

Robert De Niro és a kislánya a színfalak mögött is megjelent

A Mirror számolt be róla, hogy a kis Gia kedvenc zenekara a The Wiggles együttes, amely vasárnap New Yorkban koncertezett. Az apa-lánya páros ezért úgy döntött, hogy ellátogatnak a fellépésre, és De Niro még azt is elintézte, hogy a gyermeke találkozhasson a banda tagjaival a backstageben, akik büszkén fotózkodtak a családdal.

Nagyon izgalmas volt egy kis időt együtt tölteni a legendás Robert De Niróval és a kislányával a New York-i koncertünk előtt

- számolt be a találkozásról a zenekar facebook-oldala.