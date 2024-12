Lily-Rose Depp angyalként tündökölt a Nosferatu premierjén

Lily-Rose Depp a fényképezőgépek kereszttüzében pózolt csütörtökön, december 12-én a TCL Chinese Theaterben. A színésznő, aki Ellen Hutter szerepét játssza az 1922-es némafilm remake-jében, egy ujjatlan, földig érő ezüst szaténruhát viselt, amelyet ugyanolyan színű hímzett, csillogó réteg borított.

Lily-Rose Depp a Nosferatu premierjén színésztársaival.

Forrás: Getty Images/Jon Kopaloff

Lily-Rose Depp kitűnt a Nosferatu szereplőgárdájából

Johnny Depp színész és Vanessa Paradis francia modell-énekesnő lánya egy természetes árnyalatú, füstös szemsminket választott, amely érzéki megjelenést kölcsönzött neki. Mattra festett nude ajkait barackos pirosító és bronzos kontúr egészítette ki. Szőke haja lazán omlott a hátára, miközben két befont tincs keretezte arcát és rögzítette a frizuráját. Ékszerként elegáns, gyémánt fülbevalót és egy gyűrűt viselt. A vörös szőnyegen a The Idol című sorozat sztárja színésztársaival is fotózkodott, köztük Aaron Taylor-Johnsonnal, Bill Skarsgårddal, Willem Dafoe-val, Emma Corrinnel és Nicholas Houlttal, valamint a film rendezőjével, Robert Eggersszel. Ahogy a képeken is látszik, Lily-Rose Depp kétségtelenül kitűnt a Nosferatu szereplőgárdájából. A színésznő mellett Willem Dafoe volt az egyetlen, aki színt vitt a megjelenésébe: fekete öltönyét egy kontrasztot adó szürke inggel egészítette ki. Emma Corrin egy merész, pánt nélküli, áttetsző ruhában jelent meg a premieren, amit egy csipkés fejdísz és egy drámai, sötétvörös rúzs tett még feltűnőbbé.

A Bram Stoker 1897-es Drakula című regényén alapuló horrorfilm december 25-én, karácsony napján érkezik a mozikba.

A 19. században játszódó film Thomas Hutter (Nicholas Hoult) ingatlanügynök történetét követi, aki új otthont keres a befolyásos erdélyi Orlok gróf (Bill Skarsgård) számára. Miközben igyekszik megtalálni a tökéletes ingatlant ügyfele igényeinek, rájön, hogy Orlok, aki valójában vámpír, megszállottja Hutter feleségének, Ellennek — ez pedig alapjaiban változtatja meg az érintettek életét. Az 1922-es Nosferatu változatot az első horrorfilmek egyikeként tartják számon, amely Bram Stoker 1897-es Drakula című regényéből merít ihletet.