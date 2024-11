25 éves A múmia című film – Így néznek ki a szereplők napjainkban

A Múmia 1999-ben jelent meg és eleinte igencsak megosztó volt a fogadtatása mind a nézők, mind a kritikusok körében. Ennek ellenére hatalmas kasszasiker lett az évek során: a 80 millió dolláros költségvetésű film több mint 416 millió dollár bevételt hozott világszerte. Az eredetileg horrorfilmnek szánt alkotás a marokkói Marrákesben forgott szélsőséges szaharai körülmények között. A film főbb szerepeiben Brendan Fraser, Rachel Weisz, Arnold Vosloo, John Hannah és Ódéd Fehr látható.

Így néznek ki A múmia sztárjai napjainkban

1. Brandon Fraser

A múmia, Az őserdő hőse, és A bájkeverő című filmek férfi főhősét alakító Oscar-díjas színész hatalmas változáson ment keresztül az évek során. Döbbenten fogadta a közönség, amikor több éves kihagyás után a sármos, izmos szépfiúként megismert Brandon egy több száz kilós tanár, Charlie szerepében tért vissza a mozivászonra a Bálna című filmben. Azóta a sztár újra jó formában van – legalábbis a súlyosan elhízott Charlie-hoz képest; az izmos, tökéletes testű szépfiú külső már a múlté, és néhány kiló felesleggel ugyan, de továbbra is férfias magabiztossággal láthatjuk őt a 2024-ben megjelent A Testvérek című amerikai akció-vígjátékban. Kit érdekelnek a ráncok és a plusz kilók, ha valaki ennyire lehengerlő módon tehetséges színész, nem igaz?

2. Rachel Weisz

Rachel Weiszt A múmiában babaarcú, törékeny – kissé ügyetlen, de annál okosabb – könyvtárosnőként ismerhettük meg. A magyar származású angol színésznő 28 éves volt, amikor a filmet forgatták és azóta Oscar-, Golden Globe és BAFTA-díjat is nyert. A színésznő 10 évvel ezelőtt azt nyilatkozta, hogy szerinte az előadók számára be kellene tiltani a botoxot, mert egy színésznek mindig természetes módon kell kinéznie, amikor megjelenik a színpadon, vagy a képernyőn. A botox ellen fellépő színésznő 53 évesen is bomba formában van, ki tudja, hogy ez minek köszönhető; az biztos, hogy az Instagram képein minimum 10 évet letagadhatna. Felmerülhet a kérdés, hogy ez a képszerkesztő programnak, a színésznő genetikájának, egészséges életmódjának, vagy esetleg az arctornának köszönhető-e – minden esetre a természetes szépség elbűvölően ragyog napjainkban is.