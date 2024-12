Elsírta magát a Dancing with the Stars fináléján Ördög Nóra: ez a produkció ríkatta meg

WhisperTon és Tóth Katica állt utoljára a Dancing with the Stars táncparkettjére a műsor fináléjában. Azzal a produkcióval, amelyet még a legelső adásban láthattak tőlük a nézők. A páros produkciója már az első alkalommal is lenyűgözte a zsűrit, ezúttal pedig sikerült ugyanolyan hatást elérniük, Ördög Nóra a könnyekig hatódott.

Ördög Nóra szemébe könnyek szöktek

Forrás: Borsonline/TV2

Ördög Nóra megkönnyezte a produkciót

A tánc végén a zsűritagok közül Ördög Nóra - akinek az adásokban viselt kreációit itt megnézheted - elsírta magát, de Lékai-Kiss Ramóna is meghatódott, aminek hangot is adott. „Rázott a hideg végig, az első perctől az utolsóig. És nem úgy ültem itt megint, mint zsűritag, hanem a közönségben ültem, hátradőltem és azt mondtam, na, induljon az előadás, hadd lássam újra azt a produkciót, ami akkora hatással volt rám.... elementáris hatással az első show-ban. És kíváncsi voltam, hogy ez tud-e működni, tud-e ütni mégegyszer akkorát és tudott” - értékelt könnyek között Nóra

WhisperTon és Tóth Katica toronymagasan nyertek

Az idei évad legjobb két párosa WhisperTon és Tóth Katica, valamit Szabó Zsófi és Suti András lettek. Amikor utoljára megmutatták a szavazás állását, az egyik fantomkép alatt 73,88 százaléknyi szavazat gyűlt össze, míg a másik páros addig a pontig a voksok 26,12 százalékát gyűjtötte be. A nézői szavazatok alapján a Dancing with the Stars győztes párjának járó trófeát WhisperTon és Tóth Katica vehette át.