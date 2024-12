Ryan Reynoldsot kitüntették — a sztár elérzékenyülve mondott köszönetet

Ryan Reynolds egy igazi büszke kanadai. A Deadpool és Wolverine sztárja december 19-én felkerült az Order of Canada, vagyis a Kanadai Rend 88 új kitüntetettjének listájára, amire rendkívül érzelmesen reagált. „Nagyon hálás vagyok, hogy része lehetek ennek a folyamatosan fejlődő kanadai történetnek” – mondta el a People-nak adott exkluzív nyilatkozatában. A Vancouverben született Reynolds köszönetet mondott azoknak a kanadai közösségeknek is, amelyek formálták őt, és elismerte mindazokat, akik nap mint nap segítenek másokon, anélkül hogy bármilyen elismerést kapnának.

Ryan Reynolds büszkén fogadta a Kanadai Rend kitüntetését

A Kanadai Rend az ország legmagasabb állampolgári kitüntetése, amelyet azoknak adnak, akik „különleges tesznek hozzá a nemzethez”. Reynolds korábban megkapta a Brit Columbia Rendjét is, és tavaly a Kanadai Mozi- és Televízióakadémia humanitárius díját is.

A színész humorosan megjegyezte, hogy szeretne engedélyt kérni a kormányzótól arra, hogy szétszedhesse az érdemrendjét ezer apró darabra, hogy megoszthassa azokkal, akik nap mint nap a háttérben dolgoznak. Ryan Reynolds az X-en viccesen megköszönte a kitüntetést a kanadai kormánynak is: „Jó célra fogom használni a hatalmamat... és általános szeszélyre.”

Reynolds színészi munkáján túl a kanadai kormány a kanadai ügyek iránti támogatását is elismerte, hiszen Reynolds koordinált kezdeményezéseket indított a hátrányos helyzetű csoportok számára, munkájával pedig erősíti a közösségeket szerte az országban.

„Mindig is büszke voltam arra, hogy kanadai vagyok, és számos alapvető értéket tanultam, amelyek azóta is segítenek az életemben” Bár Reynolds rendkívül büszke kanadai identitására, de nem tervezi, hogy visszaköltözik szülőhazájába. New Yorkot választotta otthonául, feleségével, Blake Livelyval és négy gyerekükkel, Jamesszel, Inezzel, Bettyvel és Olinnal.

