Ryan Reynolds szívmelengető dolgot tett: rákkal küzdő Deadpool-rajongó kisfiút látogatott meg a kórházban

Megdöbbent és könnyekig hatódott az a nyolcéves kisfiú, Nash Coté, akit kedvenc sztárja, Ryan Reynolds a bostoni gyerekkorházban látogatott meg.

A Deadpool 47 éves sztrája az egykori Twitterről szerzett tudomást arról, hogy van egy nyolcéves rajongója, aki nagyon nehéz küzdelmet folytat. A nyolcéves Nash Coté rákos megbetegedéssel küzd, és éppen egy bostoni kórházban ápolják. Itt látogatta meg őt a színész miután meglátta, hogy a kisfiú maszkját a Deadpool motívumaival díszítette fel. A nagy találkozásról természetesen videó is készült, amelyen látható, hogy a kisfiú mennyire döbbent és boldog volt akkor, amikor Ryan Reynolds belépett a kórház kórtermébe. „A nevem Ryan Reynolds, nem menekülhetsz" - kezdte viccelődve a színész, aki természetesen ajándékokkal is készült a kisfiúnak, de közös szelfit is csináltak, és még Hugh Jackmannel is videóhívásoztak.

A kisfiú édesanyjának is köszönheti, hogy ez a találkozás megvalósulhatott, ugyanis a rádiós műsorvezetőként dolgozó nő elküldte az X-en a kisfia maszkos fotóját a színésznek, aki rögtön közölte, hogy szeretné meglátogatni a gyereket. Nash Coté rabdomioszarkómával küzd, ami a rák egyik agresszív fajtája. Ez egy lágyrészszarkóma, ami az izomsejtekben keletkezik és leggyakrabban a 10 évnél fiatalabb gyerekeknél jelenik meg.