Sarolta hercegnő a világ leggazdagabb gyereke: sokkal több pénze van testvéreinél

Még csak nyolcéves, de Sarolta hercegnő, Vilmos herceg és Katalin hercegné középső gyermeke, a világ leggazdagabb gyermekeinek listáján az első helyen áll. Nettó vagyonát közel 3,9 milliárd fontra becsüli egy friss kutatás. De hogyan lehetséges ez, amikor sem trónörökösi jogcíme, sem hivatalos pozíciója nincs a királyi családban?

Sarolta hercegnő a világ leggazdagabb gyereke

Forrás: Getty Images

Hogyan gazdagodott meg nyolévesen Sarolta hercegnő?

Sarolta hercegnő már most jelentősen megelőzi mindkét testvérét - György herceget és Lajos herceget - a vagyonát tekintve. György herceg, aki egy nap örökölni fogja a brit trónt, a lista második helyén áll 2,8 milliárd fontos becsült vagyonával, míg Lajos herceg 97,9 millió fontos vagyonával a kilencedik helyen szerepel. Sarolta hercegnő gazdagsága azonban nem csupán a családi örökségnek köszönhető.

A hercegnő vagyonának egyik kulcsa az úgynevezett „Katalin-hatás”, amely azt a jelenséget írja le, hogy Katalin hercegné ruhái hatalmas keresletet generálnak a divatpiacon. „Katalin a királyi divatvilág legerősebb befolyásolója” – állítja a Brand Finance egyik kutatása. „Az általa viselt ruhadarabok közel 38 százalékkal növelik azok keresletét az amerikai vásárlók körében.”

Sarolta hercegnő esetében is megfigyelhető ez a hatás: a nyilvánosság előtt viselt ruhái percek alatt elkelnek, ami jelentős bevételt jelent a divatágazat számára.

A Katalin-hatáson túl Sarolta hercegnőnek jelentős örökségre és befektetésekre is kilátása van. Nagyapja, III. Károly király már most is számos ajándékkal támogatja unokáit: György herceg például egy 18 ezer fontos születésnapi ajándékot kapott, valamint születésekor 133 ezer holdnyi birtokot örökölt.

Sarolta hercegnő vagyonát tovább növeli, hogy a királyi család tagjaként nagyobb szerepet fog betölteni a közéletben, ami újabb lehetőségeket nyit meg számára a befektetések és gazdasági tevékenységek terén.

„Sarolta fiatal kora ellenére már most komoly hatással van a gazdaságra, és ez a jövőben csak fokozódni fog” – állítja egy közeli családi forrás.