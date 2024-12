Kiszivárgott Tom Cruise listája: ezekkel a sztárokkal akarna összejönni

Tom Cruise, a Mission: Impossible sztárja nemcsak a filmvásznon, de a magánéletében is mindig izgalmas történetekkel szolgál. Legutóbbi kapcsolata Victoria Chanel énekes-dalszerzővel véget ért, de a sztár nem tétlenkedik. A források szerint most a legnagyobb női sztárokra akarja kivetni a hálóját.

Tom Cruise hírességekre vetné ki hálóját

A nyáron még mindenki Tom Cruise és Victoria Chanel románcáról beszélt. A 26 éves tehetséges zenésszel azután boronálták össze a színészt, miután kéz a kézben látták őket a Glastonbury Fesztiválon. Az idilli képek ellenére azonban a kapcsolatuk végül kihűlt, de a sztár nem szomorkodik, inkább újabb kalandokra készül. Egy bennfentes elmondása szerint Tom Cruise azon gondolkodik, hogy ismét egy híres nőt szeretne párjának. „Tom sokat gondolkozott azon, hogy híres vagy ismeretlen személlyel szeretne-e randizni. Most azonban komoly elhatározásra jutott, egy A-listás hölgyet akar párjául.”

Tom Cruise lehetséges szerelmei között olyan neveket találhatunk, mint Angelina Jolie és Jennifer Lopez. Angelina Jolie régóta Tom titkos kedvence. Jennifer Lopez, az 55 éves szupersztár pedig ugyan csak nemrég lett szingli, mégis felkerült a listára. „Jennifer apja szcientológus, ez közös alap lehet kettejük számára” — mondta a forrás.

A színész exei között szerepel Katie Holmes, Nicole Kidman és Penélope Cruz is, most pedig az is felmerült, hogy megpróbálja újra fellobbantani a lángot Sofía Vergarával, aki szintén nem ismeretlen a számára. A forrás szerint Tom Cruise már azt is kigondolta, hogyan kerülhetne közelebb álmai nőihez. „Az egyik módszere az lehet, hogy szerepet ajánljon nekik egy közelgő filmjében. Ez lehetőséget adna arra, hogy több időt töltsenek együtt, és esetleg közelebb kerüljenek egymáshoz” — árulta el a bennfentes.