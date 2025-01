A filmvilág egyik legnagyobb botrányává duzzadt Blake Lively és Justin Baldoni esete. A két színész a Velünk véget ér című filmben dolgozott együtt. Előbb Blake Lively perelte be Baldonit, majd az utóbbi nyújtott be jogi beadványt. Azóta kiderült, hogy korábban nagyon is jóban voltak egymással.

Bár ma már szinte halálos ellenségeknek tűnnek, a 2023-ban egymásnak küldött sms-eik tanúsága szerint Blake Lively és Justin Baldoni nagyon jóban voltak egymással. A legbensőbb magánügyeiket is megbeszélték, flörtölgettek és a közös munkáért is odavoltak. Blake Lively és Justin Baldoni kifejezetten kedvelték egymást

Forrás: Getty Images Blake Lively és Justin Baldoni gyakran sms-eztek egymással A bíróság elé tárt sms-ek és e-mailek tanúsága szerint Blake Lively és Baldoni a forgatás kezdeti szakaszában szoros kapcsolatot ápoltak egymással. A beszélgetéseik arról árulkodnak, hogy kölcsönösen elismerik egymást, és rengeteget viccelődtek, sőt, flörtöltek is. Egyik üzenetében például Lively megjegyezte: „Olyan jó érzés olyan munkát végezni, amelyre büszkék vagyunk. És együtt csinálni”, amelyet Baldoni is megerősített, de beszélgettek családi dolgokról, a gyerekeikről, tehát minden olyasmiről, amiről a közeli barátok szoktak egymással. Kiszivárgott egy hangfelvétel is A Daily Mail által megszerzett hangfelvételen Justin Baldoni bocsánatot kér Blake Livelytől egy korábbi konfliktus miatt, amely a film egyik fontos jelenetének változtatásai körül alakult ki. „Nagyon sajnálom. Hibáztam, pedig neked nagyon sok munkád van ebben” – mondta Baldoni a felvétel elején, hozzátéve, hogy hálás Lively őszinteségéért. „Hálás vagyok, biztonságban érzed magad velem annyira, hogy elmondd, hogyan érzel. Tényleg nagyon sajnálom, elszúrtam” - mondta. Lively és Baldoni pere - amelyről itt mindent elolvashatsz - várhatóan hónapokig elhúzódhat, a tárgyalást 2026 márciusára tervezik.