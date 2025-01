Gigantikus bukások: 16 milliárdot vesztett filmjén a világsztár, és nem ő az egyetlen

Ebben a listában 5 olyan hollywoodi filmsztárt veszünk közelebbről szemügyre, akik nem kevés pénzt veszítettek: olyan projektekben hittek, amik végül bukásra lettek ítélve. Ez az 5 történet bizonyítja, hogy a filmiparban sem minden arany, ami fénylik: még a híres sztárok is veszíthetnek, ha olyan filmeket vállalnak el, amelyek végül nem hoznak elég bevételt.

Még az olyan hírességeket is érheti hatalmas bukás, mint Brad Pitt, vagy George Clooney

Forrás: NurPhoto via AFP/Image Press Agency/NurPhoto

Hatalmas bukás: ezek sztárok tettek rossz lóra

1. George Clooney

George Clooney annyira hitt a 2008-as Bőrfejűek című sportvígjátékában, hogy rengeteg pénzt fektetett bele. Bár a forgatás problémamentesen zajlott, és a film végül eljutott a mozikba, a közönség többsége nem fogadta jól. Persze, George írta a filmet, szerepelt is benne, ő rendezte és még a film producere is volt; mivel a marketinget és a finanszírozást is magára vállalta. Azonban elfelejtette a legfontosabb dolgot: olyan filmet kellett volna készítenie, amit a közönség szeretett volna látni.

2. Kevin Costner

Kevin Costner Horizont: Egy amerikai eposz című filmje több okból is bukásnak bizonyult. A film nem kapott kedvező visszajelzéseket sem a kritikusoktól, sem a közönségtől, emellett a hatalmas költségvetés, amelyet a filmre fordítottak, nem térült meg. A kétszeres Oscar-díjas rendező és színész nehéz helyzetben van, mivel eddig már 100 millió dollárt fektettek a filmbe, és ő maga 39 millióval támogatta a projektet, miközben a film eddigi 25 millió dolláros bevétele csekélynek tűnik a kiadásokhoz képest.

3. Brad Pitt

Brad Pitt annyira fontosnak tartotta a 2007-es Jesse James meggyilkolása, a tettes a gyáva Robert Ford című filmjét, hogy saját pénzét is belefektette, hogy elindítsa a projektet és eljuttassa a mozikba. A probléma akkor kezdődött, amikor kiderült, hogy a rajongók közel sem éreztek olyan lelkesedést a film iránt, mint ő. Pitt és a produkciós csapata több mint 30 millió dollárt költött a filmre, amelynek nagy része a sztár saját zsebéből származott. A film azonban csak a költségek felét hozta vissza a jegybevételekből, ami anyagilag teljes kudarcot jelentett.