David Lynch utolsó videója: a rajongók szerint már akkor az élettől búcsúzott

David Lynch utoljára a saját alapítványa által szervezett Meditate America gálán szólalt fel nyilvánosan. Az eseményen Hugh Jackman konferálta fel a rendezőt, aki az otthonából jelentkezett be, és sötét napszemüveget viselt. Beszédét azzal kezdte, hogy „a semmiről” szeretne szólni, azaz a transzcendensről.

David Lynch

Forrás: Getty Images

Lynch a Beatles 1968-as indiai utazását is megemlítette, amikor a zenekar tagjai Maharisi Mahes jóginál tanultak meditációt. „John Lennon megkérdezte a jógitól: azt akarja nekünk megtanítani, hogy semmi sem változtathatja meg a világunkat? – erre mindannyian nevettek” – idézte fel Lynch.

A rendező szerint ez az élmény inspirálta a Beatles Across The Universe című dalát, amelynek refrénjében a „Nothing's gonna change my world” szöveg többször is elhangzik. Lynch azonban hangsúlyozta, hogy Lennon valójában tudta, hogy a világ igenis megváltoztatható. A beszéd végén lejátszotta dal egyik feldolgozását, amivel sok rajongó szerint az élettől búcsúzott.

A videó felkerült a Redditre, ahol rengetegen kommenteltek hozzá.

„Olyan, mint egy búcsú” – írta az egyikük. Egy másik hozzátette: „Lehet, hogy most láttam David Lynch utolsó nyilvános szereplését. Szomorú vagyok, néhány hete még beszéltem vele Zoomon keresztül. Remélem, egy nap újra találkozunk.”

David Lynch tüdőtágulattól szenvedett

Lynch családja szerint a rendező sokat szenvedett az utolsó hónapjaiban. Tavaly novemberben a People magazinnak mesélt arról, hogy tüdőtágulatot diagnosztizáltak nála, amit az évtizedekig tartó dohányzás idézett elő. „Nyolcéves korom óta dohányoztam. Minden dohányos játszik a tűzzel, én is ezt tettem, és meg is égettem magam” – mondta akkor.