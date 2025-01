A tervek szerint Gerard Butler ismét főszereplőként és producerként vesz részt a filmben, saját produkciós cége, a G-BASE égisze alatt, Alan Siegel partnereként. A Lionsgate tárgyalásokat folytat Christian Gudegasttal, a franchise író-rendezőjével, hogy ismét ő vegye kezébe a forgatókönyvet és a rendezést.

A Gengszterzsaruk 2. Gerard Butlerrel óriási siker

Forrás: AFP

O'Shea Jackson Jr. továbbra is Gerard Butlerrel akar dolgozni

O'Shea Jackson Jr. szintén visszatérhet a harmadik részben, amit maga is megerősített a Varietynek. „Nem fogom szépíteni a dolgot: megpróbálom ezt úgy csinálni, mint Vin Diesel” – mondta, utalva a Halálos iramban széria hosszú távú sikerére. Hozzátette: „Gerarddal akarok dolgozni, amíg 90 éves nem lesz.”

Jackson szerint a stábtagok remekül kijönnek egymással, és noha mindenki szeretne más projekteken is dolgozni, elkötelezettek a franchise mellett.

A harmadik rész finanszírozásában és gyártásában továbbra is kulcsszerepet játszik a Tucker Tooley Entertainment, amely az első filmet is producerként támogatta. A Lionsgate fogja forgalmazni a következő részt is. A Gengszterzsaruk 3. előkészületei jelenleg is zajlanak, a premierdátumról azonban egyelőre nincs hivatalos bejelentés.