Mel Gibson szerint szándékos volt a Los Angeles-i tűz: a színész összeesküvést sejt

Mel Gibson közel 6 milliárd forintot érő malibui otthona is leégett a Los Angeles-i tűzvészben. A színészt azóta is az foglalkoztatja, mi okozhatta a tüzet. Úgy gondolja, nem véletlenül keletkezett, szerinte szándékos gyújtogatásra utaló jelek is vannak.

Mel Gibson malibui háza is a tűz martaléka lett

Forrás: Getty Images

Mel Gibson szerint szándékosan okozták a Los Angeles-i tüzet?

„Lehet, hogy direkt csinálják? Miért ne? Ha végig gondolod a lehetséges okokat, akkor mi jutna az eszedbe? Egy üres állam, mondjuk?”

– tette fel a kérdést Gibson egy interjúban, arra utalva, hogy az elnéptelenedett területek felvásárlásában és újjáépítésében hatalmas haszon rejlik. Szerinte az ilyen eseményeknél felmerülhet a gyanú, hogy egyes érdekcsoportok célja éppen az, hogy olcsón megszerezzék a telkeket.

A tűzesetek körüli összeesküvés-elméleteket tovább fokozzák a Los Angeles-i polgármester, Karen Bass, és a kaliforniai kormányzó, Gavin Newsom intézkedései is. Bass a város 2024–2025-ös költségvetési tervében csökkentette a tűzoltóság kiadásait, és a kormányzó is olyan intézkedéseket hozott korábban, amelyek a tűzoltóság hatékonyságát és a vízellátást is veszélyeztették. Sara Foster színésznő is élesen bírálta a vezetőket, és lemondásra szólította fel őket, mert a tűzcsapok üresek voltak, a növényzet gondozása elmaradt.

„Mi fizetjük a legmagasabb adókat Kaliforniában. A tűzcsapjaink üresek voltak. A növényzetet sem tartották karban. A tározóinkat a kormányzónk ürítette ki, mert a törzsi vezetők meg akarták menteni a halakat. A tűzoltóság költségvetését a polgármesterünk lecsökkentette."

– írta Foster az X-en közzétett bejegyzésében.

A kaliforniai erdőtüzek és a politikai döntések hátterében rejlő kérdések egyre több indulatot váltanak ki a lakosság körében, és egyre több hang szólítja fel a vezetőket a felelősségvállalásra.