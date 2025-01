Máig számontartja minden fillérjét a világ egyik legnagyobb rocksztárja

80. születésnapját ünnepli az angol-skót-amerikai sztárzenész Rod Stewart, akinek az élete és karrierje is számos érdekességet rejt. Mutatjuk, miket!

Rod Stewart 80 éves

Forrás: Getty Images

Amerikában élő angolként vallja magát skótnak Rod Stewart

1945. január 10-én Angliában, a London külvárosának számító Highgate-ben született, az édesanyja is angol. Az édesapja ellenben skót, és noha Rod Stewart igazából sosem élt Skóciában, sőt az 1970-es évek közepe óta Los Angeles a lakhelye, magát skótnak tartja. Lelkes szurkolója a skót fociválogatottnak és a Glasgow Celtic Football Club csapatának is.

Minden fillért számontart

A skótok legendás – mondjuk így – pénzügyi tudatossága is jellemző rá: „Szívesen meghívok mindenki egy kör italra, de biztos lehetsz benne, hogy nem fogok kifizetni egy másodikat is. Napi elszámolást vezetek minden elköltött fillérről és minden befektetés alakulásáról. Nem vagyok a pénz megszállottja, de sosem lehet tudni, mit hoz a holnap” – nyilatkozta Stewart a témában.

Temetőben is dolgozott

Kezdetben profi focista akart lenni, de a legmagasabb szint, amire eljutott, egy próbajáték volt a harmadosztályú Brentford csapatánál. A zenei karrierje előtt különféle munkákból tartotta el magát, így például dolgozott egy szitanyomó üzemben, és egy temetőben is sírfelirat készítőként.

Egy vasútállomáson fedezték fel

Évekig muzsikált utcazenészként, harmonikán kísérve magát. 1964 januárjában épp egy vasútállomáson tette ezt, amikor meghallotta őt a brit blueszene korabeli nagyágyúja, Long John Baldry, és elhívta a zenekarába.

Örökbe adta az első gyerekét

Az 1960-es évek elején az első komolyabb barátnője teherbe esett tőle, de se Stewart, se a szülők nem támogatták a korai családalapítás ötletét. A megszületett kisbabát így örökbe adták, a párkapcsolat pedig nem meglepő módon véget ért. Talán épp ennek a korai nehéz emléknek a hatására később az énekes sokszoros családapává lett: háromszor nősült meg, és további hét gyereke született, akikről már mind gondoskodott.

Bajba került a leghíresebb dala miatt

A legnagyobb slágere mind közül talán a Do Ya Think I’m Sexy?, ami nem mellesleg szexszimbólummá is tette őt a hetvenes évek végén. Azonban bajba is került a dal sikere után, amikor a brazil zenész Jorge Ben Jor beperelte, mondván a sláger túlságosan hasonlít az ő egyik szerzeményére. Ben Jor meg is nyerte a pert, és a kapott kártérítést jótékony célra ajánlotta fel.