Világsztárok az idei Szigeten: A$AP Rocky, Post Malone és Shawn Mendes is színpadra lép

A Sziget Fesztivál 2025-ös programja újabb nagy nevekkel bővült: a szervezők A$AP Rocky, Post Malone és Shawn Mendes fellépését is megerősítették. Rajtuk kívül olyan neves előadók is jönnek, mint Charli XCX, Armin Van Buuren, Nelly Furtado és a Papa Roach.

A$AP Rocky, is ott lesz idén a Szigeten

Forrás: AFP

A$AP Rocky, polgári nevén Rakim Mayers, az idei fesztivál egyik legnagyobb attrakciója lesz. A rapper, színész és divatikon több mint 17,5 milliárd streamet ért el világszerte, és zenei videóit több milliárdszor nézték meg a YouTube-on. Nemrégiben két új kislemezt is kiadott, amelyek a hamarosan megjelenő Don’t Be Dumb albumán is szerepelnek.

Post Malone, a rap, trap és R&B műfajok egyik legismertebb előadója olyan slágereiről híres, mint a Rockstar, a Circles vagy a White Iverson. A művész eddigi karrierje során több mint 60 millió lemezt adott el az Egyesült Államokban, és hat stúdióalbumot jelentetett meg, a legújabbat 2024-ben adta ki.

Shawn Mendes számára különleges jelentőséggel bír a Sziget. A kanadai énekes-dalszerző hét évvel ezelőtt adott telt házas koncertet a fesztiválon. „Ott álltam a színpadon, és ötvenezer ember vett körül. Abban a pillanatban egyszerűen nem találtam a szavakat” – emlékezett vissza Mendes, aki most új, Shawn című albumával tér vissza Budapestre.

Az elektronikus zene egyik meghatározó alakja, Caribou is érkezik, aki Honey című albumával lép fel. A Sziget történetében először K-pop is van a programban a KISS OF LIFE nevű koreai lánybandát hívták meg. Érdekessége, hogy a zenekar ez első klipjét Budapesten forgatták.

A haza bandák közül már biztosan ott lesz az új hullámos hiphop képviseletében Co Lee, míg az alternatív zene kedvelőinek az Elefánt zenekar ad koncertet.

A Sziget Fesztivál szervezői folyamatosan frissítik a fellépők listáját, további információk a fesztivál hivatalos weboldalán érhetők el.