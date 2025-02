18 év után fény derült Anna Nicole Smith halálának rejtélyére: elkerülhető lett volna a tragédia

Anna Nicole Smith 2007. február 8-án hunyt el egy floridai hotelszobában, miután nagy mennyiségű klorálhidrátot vett be, amely más vényköteles gyógyszerekkel és egy súlyos fertőzéssel együtt végzetesnek bizonyult. Dr. Joshua Perper, a halálesetet vizsgáló orvosszakértő szerint a modell állapota orvosi ellátással kezelhető lett volna.

18 év után fény derült Anna Nicole Smith halálának titkára

Forrás: AFP

„Ha kórházba ment volna, nem halt volna meg, mert nem lett volna lehetősége a túlzott mennyiségű klorálhidrát bevitelére” – nyilatkozta Perper.

A modell korábban influenzaszerű tünetektől szenvedett, láza 40 fokra emelkedett, emellett egy nagy, gennyes tályog is kialakult a testén, amely az orvosok szerint azért alakult ki, mert nem steril tűkkel szúrta magát. Anna Nicole Smith halálát nemcsak a droghasználat okozta, hanem az is, hogy utolsó hónapjaiban érzelmileg labilis állapotba került. Fia, Daniel mindössze öt hónappal korábban hunyt el kábítószer-túladagolásban, alig három nappal azután, hogy a modell világra hozta kislányát, Dannielynnt.

Anna Nicole Smith boncolási eredményei

A boncolási jelentés szerint a halál közvetlen oka a klorálhidrát túladagolása volt, de a szer hatását más gyógyszerek is befolyásolták. Anna Nicole szervezetében olyan szereket is kimutattak, mint a Valium, Klonopin, Nordazepam és más depresszió- és szorongásoldó gyógyszerek, amelyeket Dr. Khristine Eroshevich pszichiáter és Dr. Sandeep Kapoor belgyógyász írtak fel számára. Perper megállapította, hogy „válogatás nélkül vette be ezeket a szereket”, és hozzátette.

A jelentés szerint Smith testén zúzódások és régi műtéti hegek is voltak.

Howard K. Stern, Smith egykori partnere és ügynöke úgy vélekedett: „Érzelmileg akkor halt meg, amikor Daniel meghalt.”

A tragédia óta eltelt 18 év alatt számos elmélet látott napvilágot Anna Nicole Smith halálának körülményeiről, de a boncolási jelentés és szakértői vélemények csak most tisztázták a történteket.