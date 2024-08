Anna Nicole Smith lánya édesapjával közös fotón: így ünnepli 18. születésnapját a fiatal

Dannielynn 2006 szeptemberében született, öt hónappal azelőtt, hogy édesanyja, Anna Nicole Smith 39 évesen távozott az élők sorából. Édesapja, Larry Birkhead bár többnyire igyekszik lányát távol tartani a nyilvánosságtól, néha bepillantást enged az életükbe.

Forrás: Getty Images

Anna Nicole Smith lánya hamarosan 18 éves lesz

Anna Nicole Smith 17 éves lánya, Dannielynn, korán elkezdte 18. születésnapjának ünneplését a hivatalos Power Morphicon Conventon-en.

Birkhead Instagram-oldalán osztotta meg az élményeket, ahogy lánya három különböző „Kamen Rider” karaktert is megjelenített cosplay formájában. „Dannielynn először Hino Eiji szerepébe bújt, majd Ankhot alakította, végül pedig a ‘Kamen Rider OOO 10th: Core Medal of Resurrection’ film egyik jelenetét elevenítette meg, ahol Ankh megszállja Eijit” – írta Birkhead, megemlítve a karakter jellegzetes madárszerű kezét és tollakkal díszített frizuráját is.

A rendezvény, amely péntektől vasárnapig tartott, Dannielynn szeptember 6-i születésnapjának első állomása és előzetes ünneplése volt. Birkhead viccelődve zárta a bejegyzést: „A visszaszámlálás elkezdődött!”

Apát és lányát legutóbb a Kentucky Derbyn lehetett együtt látni májusban. Dannielyn sokak figyelmét magára vonta piros, fodros, földig érő ruhájában és virágos kapajában. Larry Birkhead is nagyon elegáns volt, szürke öltönyt, fehér inget és fekete cipőt viselt.

Sokáig találgatták, ki Dannielynn igazi apja

Az szexszimbolúm halála után sokáig találgattak, vajon ki a kislány igazi apja. Az anyakönyvi kivonatán Smith ügyvédje és ügynöke, Howard K. Stern szerepelt, de több más férfi is jelentkezett, miszerint ő a baba édesapja. Köztük volt Larry Birkhead fotós, Alexander Denk testőr, sőt még Gábor Zsazsa egykori férje, Frédéric von Anhalt is. Végül a DNS-vizsgálat kimutatta, hogy Larry Birkhead a gyermek biológiai apja, aki ezután magához is vette a kis Dannielynt.